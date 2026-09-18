Morski pas usmrtio plivača pred kupačima: "Vidio sam mrlju krvi u moru"

Muškarac je smrtno stradao u napadu morskog psa kod gradske plaže u Zapadnoj Australiji. Napad se dogodio u petak u kasnim prijepodnevnim satima kod plaže Sorrento, u sjevernom predgrađu Pertha, pred drugim ljudima koji su se nalazili na plaži i u moru, piše CBS News.

Nakon napada pokrenuta je velika potraga u kojoj su sudjelovali brodovi i helikopteri. Policija je priopćila da ne može potvrditi jesu li pronađeni posmrtni ostaci muškarca, ali vjeruje da je preminuo od posljedica napada.

Plaža je nakon incidenta zatvorena.

A swimmer was taken by a shark while on a morning swim with a mate. The victim was just metres from shore, when the giant predator attacked. pic.twitter.com/Y4wWOxYbvd — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) September 18, 2026

Prijatelj plivao s njim

Prema izjavama svjedoka, riječ je o muškarcu u šezdesetim godinama, no policija zasad nije objavila njegov identitet.

U trenutku napada navodno je plivao s prijateljem. Svjedok Darrel za Nine Network ispričao je da je muškarac koji je bio s njim nakon svega bio potpuno potresen.

„Samo se ispričavao i ponavljao: ‘Nisam spasio prijatelja’. Rekao sam mu da nije mogao ništa učiniti“, kazao je Darrel.

Dramatične trenutke opisali su i drugi ljudi koji su se zatekli na plaži.

Ingrid Mitchell, koja ondje redovito pliva, kazala je kako je bilo iznimno teško gledati što se događa u moru.

„Kako uopće gledati dok nekoga praktički komadaju pred vašim očima? To je užasno teško“, rekla je.

Svjedoci su nakon napada primijetili i krv u vodi. Jacqui Rapaic ispričala je za Australian Broadcasting Corporation da ju je prijateljica upozorila kako je vjerojatno došlo do napada morskog psa.

„Kad sam pogledala prema pučini, vidjela sam mrlju krvi“, kazala je.

Nekoliko dana ranije teško ozlijeđen surfer

Napad kod Pertha dogodio se svega nekoliko dana nakon još jednog ozbiljnog incidenta u Zapadnoj Australiji. U ponedjeljak je surfer teško ozlijeđen u napadu u blizini Geraldtona, oko 400 kilometara sjeverno od Pertha.

Prema navedenim podacima, u Australiji je ove godine zabilježeno najmanje pet smrtonosnih napada morskih pasa.

Među žrtvama je i 12-godišnji dječak koji je u siječnju preminuo nakon napada tijekom plivanja u luci u Sydneyju. Tijekom svibnja i lipnja u odvojenim incidentima smrtno su stradala i trojica ronilaca, dvojica u Zapadnoj Australiji i jedan u Queenslandu.

Prema podacima Australske baze podataka o incidentima s morskim psima, Australija od 2000. godine prosječno bilježi dva do tri smrtonosna napada godišnje. Međunarodni arhiv o napadima morskih pasa Sveučilišta na Floridi od 1791. godine u Australiji je evidentirao više od 1.280 incidenata, među kojima je više od 250 završilo smrtnim ishodom.