Morski div zasjenio dalmatinsku rivu: Wind Surf privukao brojne poglede, evo prizora

Jedan od najvećih putničkih jedrenjaka na svijetu, impresivni Wind Surf, uplovio je u Zadar i svojom pojavom potpuno promijenio vizuru gradske rive. Veliki bijeli brod s pet visokih jarbola odmah je postao glavna atrakcija među građanima i turistima. Brojni prolaznici zastajali su uz more, fotografirali jedrenjak i promatrali njegove impozantne dimenzije, dok su se neki odmarali na kamenim stepenicama tik uz brod.

Pet jarbola iznad zadarske rive

Wind Surf svojim izgledom podsjeća na spoj luksuznog kruzera i tradicionalnog jedrenjaka. Dugačak je gotovo 190 metara, a njegovih pet jarbola visoko se uzdiže iznad zadarske rive. Iako se na fotografijama jedra ne vide potpuno razvijena, golemi jarboli i brodska konstrukcija dovoljno svjedoče o veličini jednog od najprepoznatljivijih jedrenjaka na svijetu.

Brod može primiti više od 300 putnika, kojima su tijekom plovidbe na raspolaganju luksuzne kabine, restorani, bazen, spa-centar i brojni drugi sadržaji.

Prizor koji se ne viđa svakoga dana

Sunčani ljetni dan dodatno je naglasio atraktivan prizor na zadarskoj rivi. Dok su putnici razgledavali grad, domaći i turisti iskoristili su priliku kako bi iz neposredne blizine vidjeli ovaj morski div.