Morski div stigao u Split: Dug je čak 317 metara, prima gotovo 3.000 putnika, a na palubi ima i pravi travnjak!

U nedjelju ujutro u Split je uplovio luksuzni kruzer Celebrity Eclipse, jedan od većih putničkih brodova koji posjećuju dalmatinske luke. Riječ je o pravom plutajućem hotelu s brojnim restoranima, bazenima, kazalištem, luksuznim apartmanima, pa čak i travnjakom od prave trave.

Splitska luka ove je nedjelje, 18. listopada, ugostila impresivnog morskog diva. Riječ je o kruzeru Celebrity Eclipse, dugom čak 317 metara, koji je svojim dolaskom privukao pozornost na ulazu u splitsku gradsku luku.

Brod je u Split stigao u 7 sati ujutro, a prema objavljenom rasporedu njegov odlazak predviđen je u 17 sati.

Gotovo 3.000 putnika i više od tisuću članova posade

Celebrity Eclipse izgrađen je 2010. godine u poznatom njemačkom brodogradilištu Meyer Werft. Pripada klasi Solstice, a plovi za kompaniju Celebrity Cruises, koja je dio grupacije Royal Caribbean Group.

Njegove brojke doista su impresivne. Dug je 317,2 metra, širok gotovo 37 metara, a bruto tonaža iznosi približno 122.000 GT.

Brod raspolaže sa 17 paluba i 1.426 putničkih kabina, a njegov standardni kapacitet iznosi 2.852 putnika. U splitskoj luci za današnji je dolazak evidentiran okvirni kapacitet od 1.271 člana posade, što znači da na brodu, kada je popunjen prema tim podacima, može boraviti više od 4.100 ljudi.

Na vrhu broda nalazi se nešto što mnogi ne očekuju

Jedna od najvećih zanimljivosti Celebrity Eclipsea nalazi se na njegovim najvišim palubama.

Naime, ovaj kruzer ima pravi travnjak, površine oko 2.000 četvornih metara, na kojem putnici mogu odmarati, sunčati se ili uživati u aktivnostima na otvorenom.

Riječ je o prepoznatljivom sadržaju brodova klase Solstice, kojim se kompanija nastojala izdvojiti od klasične ponude kružnih putovanja.

Putnicima su na raspolaganju brojni restorani, barovi, wellness i spa sadržaji, kazališne predstave, bazeni te luksuzni apartmani.

Unatoč veličini, brod može postići brzinu od približno 24 čvora, odnosno oko 44 kilometra na sat.

Iz Splita nastavlja prema Italiji, ali uskoro se vraća

Celebrity Eclipse trenutačno plovi na desetodnevnom krstarenju Jadranom i istočnim Sredozemljem, koje je započelo 9. listopada u grčkoj luci Pirej.

Tijekom putovanja posjetio je Santorini, Rodos, turski Kuşadası, Mikonos, Dubrovnik i Kotor, a Split je posljednja postaja prije dolaska u talijansku Ravennu, gdje putovanje završava u ponedjeljak, 19. listopada.

Zanimljivo je da će se isti kruzer u Split vratiti već u utorak, 20. listopada, kada je njegov dolazak predviđen u 8 sati, a odlazak u 19 sati.

Dolazak ovakvih brodova potvrđuje važnost Splita kao jedne od postaja na međunarodnim rutama kružnih putovanja Mediteranom.