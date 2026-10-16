MORH zapošljava: Evo tko se može prijaviti, gdje se traže kandidati i koji su rokovi

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske otvorilo je novi natječaj za zapošljavanje u Oružanim snagama RH. Traži se ukupno 415 kandidata, od čega 400 vojnika i mornara te 15 osoba za ponovni prijam na dočasničke dužnosti. Početak službe planiran je za 15. studenoga 2026. godine, a ugovori će se sklapati na razdoblje od dvije godine.

Nova radna mjesta raspoređena su na više lokacija diljem Hrvatske, ovisno o potrebama Oružanih snaga. Kandidati koji budu primljeni mogu očekivati raspored u Benkovcu, Bjelovaru, Gospiću, Karlovcu, Kninu, Našicama, Petrinji, Splitu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Zagrebu ili Zemuniku Donjem.

Za sve novoprimljene vojnike i mornare predviđeno je šest mjeseci probnog rada.

Na natječaj se mogu javiti muškarci i žene koji zadovoljavaju zakonom propisane uvjete. Potrebno je imati završenu najmanje srednju školu, no mogućnost prijave imaju i kandidati s osnovnoškolskim obrazovanjem. Oni se obvezuju završiti srednju školu do isteka prvog ugovora, uz potporu Ministarstva obrane.

Jedan od važnijih uvjeta odnosi se na dob. Kandidati do kraja 2026. godine ne smiju biti stariji od 30 godina, a moraju imati i uspješno završeno dragovoljno ili temeljno vojno osposobljavanje.

Priliku za povratak imaju i bivši pripadnici vojske

Natječaj je otvoren i za bivše vojnike i mornare koji su ranije napustili djelatnu vojnu službu na vlastiti zahtjev. Za njihov ponovni prijam potrebno je da su službu završili uz častan otpust, bez ostvarivanja prava na mirovinu, te da nisu stariji od 40 godina.

Ista dobna granica vrijedi i za 15 kandidata koji se žele vratiti na dočasničke dužnosti. Njihov raspored ovisit će o osobnom činu i stečenoj vojno-stručnoj specijalnosti, a službu mogu obavljati na bilo kojoj lokaciji u Hrvatskoj.

Što je potrebno za prijavu?

Zainteresirani kandidati uz prijavu moraju dostaviti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, dokument kojim potvrđuju završeno obrazovanje te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci.

U prijavi je potrebno navesti osobne i kontaktne podatke, uključujući ime i prezime, adresu prebivališta i adresu elektroničke pošte. Poželjno je navesti i broj mobitela radi lakšeg kontaktiranja.

MORH je omogućio i podnošenje prijava elektroničkim putem, preko svoje službene e-prijavnice.

Rokovi za prijavu nisu jednaki za sve kandidate

Kandidati koji su završili dragovoljno vojno osposobljavanje, kao i oni koji se prijavljuju za povratak na dočasničke dužnosti, imaju osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama za dostavu dokumentacije.

Prijave se šalju Središnjici za upravljanje osobljem na adresu Ilica 256, Zagreb, ili se predaju nadležnom područnom odjelu za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Za osobe koje su uspješno završile temeljno vojno osposobljavanje određen je poseban rok, a prijave se zaprimaju do 20. listopada 2026. godine.

Prije konačnog prijma u djelatnu vojnu službu svi kandidati morat će proći selekcijski postupak. On obuhvaća provjeru propisanih uvjeta, psihologijska testiranja, zdravstvene preglede i ostale potrebne provjere.

Detalji natječaja dostupni su na službenim internetskim stranicama Ministarstva obrane, a dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti i pozivom na brojeve 01/3784-813 i 01/3784-814.