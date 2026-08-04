MORH izdao upozorenje pred Oluju

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će u razdoblju od 4. do 5. kolovoza 2026. godine planirane letačke aktivnosti povodom pripreme i održavanja svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu.

Tijekom provedbe letačkih aktivnosti helikoptera i aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na području Šibensko-kninske županije može se očekivati pojačana buka.

Ministarstvo obrane poziva vlasnike bespilotnih letjelica (dronova) da u razdoblju od 4. do 5. kolovoza 2026., sukladno zakonskoj regulativi, na području Grada Knina ne koriste dronove zbog planiranih aktivnosti povodom svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.