More se izlilo na rivu, ovo je predznak promjene vremena: DHMZ izdao narančasto upozorenje za petak

Danas je 46. vrući dan u nizu ovog kalendarskog ljeta na DHMZ-ovoj mjernoj postaji Split Marjan. Rekord drži 2003. godine s 47 vrućih dana. Po svemu sudeći, rekord neće biti oboren jer promjena vremena već ove noći stiže do srednje i južne Dalmacije, donoseći mjestimične nevere, ali kakav-takav pad temperature zraka.

Zanimljivo, DHMZ je unutar MeteoAlarma upravo za srednji Jadran izdao narančasti stupanj upozorenja i to zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena, dok za ostatak zemlje vrijedi žuto upozorenje za petak.

Dubrovnik je danas bio najtopliji grad u Hrvatskoj s najvišim dnevnom temperaturom zraka od 34,0°C. Slijedi niz postaja u unutrašnjosti s 33°C, isto koliko je izmjereno u Makarskoj. Split je bio na 30,6°C, a nešto niža temperatura zraka možda se može pripisati pljusku koji je sinoć natopio barem neke gradske kvartove.

Oborinski rekorder dana je sjeverozapad Istre gdje je danas do 21 sati palo čak 50 do 70 litara kiše po kvadratnom metru. To znači da je u jednom danu pao mjesečni oborinski prosjek. U Dalmaciji je kiša najobilnija bila na njenom krajnjem sjeveru pa je tamo palo 30-ak litara, primjerice u Zadru.

Za vrijeme današnjeg nevremena kod Kornata je danas zabilježen niz vrlo razvijenih pijavica, a bilo ih je i drugdje.

Navečer vladaju velike temperaturne razlike u zemlju. Tako obalni dio Dalmaciji u 21 sati mjeri 23 do čak 29 stupnjeva. Dalmatinska Zagora, Slavonija i sjeverni Jadran su na 17 do 23°C. Središnje Hrvatska mjeri 14 do 17, a najhladnije je u Lici i Gorskom kotaru gdje je 10 do 14°C.

Osim juga i pada tlaka zraka, u Dalmaciji se danas mogao vidjeti još jedan predznak promjene vremena. Naime, u popodnevnim satima u Starome Gradu zabilježena je pojava izlijevanja mora na niže dijelove obale. Za razliku od zadnja dva slučaja, ovaj nije bio posebno izražen jer se more podiglo za 17 centimetara.

Glavnina promjene vremena očekuje nas u petak, a za vikend će se vrijeme stabilizirati. Detaljniju prognozu za sljedeće dane čitajte ujutro na Dalmaciji Danas.