Kako smo ranije najavljivali, tijekom nedjeljne večeri preko Dalmacije se premještala izražena linija nestabilnosti koja je donijela mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu, ali lokalno i snažna grmljavinska nevremena. Posebno su pogođeni bili okolica Vrgorca i dijelovi doline Neretve, gdje je vrijeme bilo izrazito nestabilno. Nakon ponoći nevrijeme se premjestilo prema dubrovačkom području, uz nastavak intenzivne grmljavinske aktivnosti.

Snažno nevrijeme u Hercegovini: Tuča, orkanski udari vjetra i lokalne bujice

Još izraženije nevrijeme pogodilo je susjednu Hercegovinu, osobito područja Međugorja, Čitluka i Mostara, a snažnih grmljavinskih oblaka bilo je i južnije, prema Trebinju. Pojedina područja zahvatila je tuča, dok su neke meteorološke postaje zabilježile oko 100 litara oborine po četvornome metru. Velike količine kiše, koje su pale u razmjerno kratkom vremenu, izazvale su lokalne bujice i probleme s otjecanjem vode.

Nevrijeme su pratili i iznimno snažni udari vjetra, lokalno orkanske jačine, koji su rušili stabla. Kombinacija obilnih oborina, tuče i olujnog vjetra stvorila je vrlo nepovoljne vremenske prilike, osobito na područjima koja su se našla na putanji najintenzivnijih grmljavinskih sustava. Riječ je o jednom od izraženijih pogoršanja vremena na širem području tijekom ove noći.



More se izlilo na splitsku Rivu, poplavljeni dijelovi obale i otoka

Istodobno s prolaskom linije nestabilnosti došlo je do značajne promjene smjera vjetra. Jugo je prestalo puhati, nakon čega je vjetar okrenuo na lebić, a potom i na pulenat, odnosno zapadne smjerove. Premještanje ciklone preko našeg područja bilo je praćeno i izraženim porastom razine mora, pojavom poznatom kao ciklonalna plima.

Zbog povišene razine mora pod morem su se našli brojni niži dijelovi obale na kvarnerskim i dalmatinskim otocima te duž kopnene obale. More se izlilo i na splitsku Rivu, a plavljenja su zabilježena i na području Trogira, Čiova, Staroga Grada na Hvaru, kao i u dijelovima zadarskog i šibenskog područja. Ovakve situacije posebno su neugodne u priobalnim gradovima, gdje i relativno kratkotrajno podizanje razine mora može uzrokovati poplavljivanje najnižih dijelova rive, šetnica i obalnih prometnica.

U Gorskom kotaru počeo padati snijeg, snježna granica na samo 500 metara

Dok su se obalna područja suočavala s povišenom razinom mora i grmljavinskim nevremenima, u gorju je počeo pritjecati osjetno hladniji zrak. U Gorskom kotaru kiša je prelazila u snijeg, a snježna granica ponegdje se spustila na svega 500 metara nadmorske visine. Snijeg je počeo zabjeljivati i pojedine dijelove autoceste, što je dodatno upozorilo na naglu promjenu vremenskih prilika.

Ovakav razvoj vremena posljedica je prolaska ciklonalnog sustava koji je donio izraženu nestabilnost, obilne oborine i promjenu smjera vjetra, ali i postupno zahlađenje. Tako su se tijekom iste noći na razmjerno malom prostoru izmjenjivale vrlo različite meteorološke pojave, od snažnih grmljavinskih nevremena i obalnih poplava do prvog ozbiljnijeg snijega u gorju.

Ponedjeljak donosi smirivanje vremena, ali i niže temperature

Nakon burne nedjeljne večeri i noći na ponedjeljak, 23. studenoga, očekuje se postupna stabilizacija vremenskih prilika. U Dalmaciji će biti manje nestabilnosti, a temperature zraka bit će niže u odnosu na prethodno razdoblje. Puhat će bura, koja bi tijekom dana trebala postupno slabjeti.

Time će završiti najizraženiji dio ovog pogoršanja vremena, koje je u samo nekoliko sati donijelo gotovo sve karakteristične pojave kasne jeseni na Jadranu i u njegovu zaleđu. Od snažne grmljavine, tuče i bujica do podizanja razine mora i snijega u planinama, bila je ovo meteorološki iznimno dinamična noć.