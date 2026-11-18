More koje prodire u ulice i kuće stare jezgre Kaštel Sućurca već godinama predstavlja ozbiljan problem stanovnicima ovog dijela Kaštela, a sada bi se pronalaženju dugoročnog rješenja trebalo pristupiti i kroz međunarodni europski projekt. Grad Kaštela objavio je u ponedjeljak, 16. studenoga, da je postao partner projekta NEXTCAPE, u sklopu kojega će upravo povijesna jezgra i obalni pojas Kaštel Sućurca biti jedno od pilot-područja za prilagodbu klimatskim promjenama.

Posebno zabrinjava podatak koji je pritom iznio Grad Kaštela. Od 2018. godine vatrogasci su zabilježili više od 50 intervencija zbog plavljenja rive i ulica stare jezgre. Riječ je o problemu koji se ponavlja tijekom izraženih plima, olujnih uspora i nepovoljnih vremenskih prilika, kada more prodire u najniže dijelove naselja. Novi projekt trebao bi omogućiti detaljnije praćenje takvih događaja i izradu stručnih podloga za buduće mjere zaštite.

More ugrožava kuće, ulice i svakodnevni život stanovnika

Problem plavljenja Kaštel Sućurca nije nov, a na opasnost se upozoravalo i u ranijim službenim dokumentima. U gradskoj procjeni rizika od velikih nesreća navodi se da su posebno ugrožene kuće uz rivu u starom dijelu naselja, koje su prema tadašnjim podacima plavile dva do tri puta godišnje. Procjenjivalo se da plimni val može ugroziti do 20 obiteljskih kuća s približno 60 stanovnika, što pokazuje koliko posljedice podizanja mora mogu biti ozbiljne na ovom području.

Na težinu problema upozoravalo se i početkom 2026. godine, kada su se stanovnici stare jezgre ponovno suočili s prodorima mora. Prema tadašnjim izvještajima, morska voda nije se zadržavala samo na obalnim prometnicama, nego je kroz kanalizacijske otvore prodirala i u stambene prostore. Takve situacije stanovnicima ne donose samo materijalnu štetu nego i stalnu neizvjesnost pri svakom novom izraženijem podizanju razine mora.

Europski projekt vrijedan više od 2,16 milijuna eura

Grad Kaštela uključio se u projekt NEXTCAPE, koji se provodi u okviru programa Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Projekt okuplja osam partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije, među kojima su gradovi, sveučilišta i razvojne odnosno energetsko-klimatske organizacije. Njegov je cilj razviti alate i pristupe kojima će se povijesna i turistička obalna naselja lakše prilagoditi posljedicama klimatskih promjena, uključujući porast razine mora, olujne uspore, obilne kiše i toplinske valove.

Ukupna vrijednost međunarodnog projekta iznosi 2.165.644,10 eura, od čega se 80 posto, odnosno 1.732.515,28 eura, sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Važno je pritom naglasiti da se navedeni iznos odnosi na cijeli međunarodni projekt, a ne isključivo na aktivnosti u Kaštel Sućurcu.

Vrijednost projektnog dijela koji provodi Grad Kaštela iznosi 209.996,40 eura. Od toga se 167.997,12 eura osigurava iz europskog fonda, dok je vlastiti udio Grada 41.999,28 eura. Projekt je započeo 1. rujna 2026., a planirani završetak je 28. veljače 2029. godine.

Postavit će se mjerni uređaji i izraditi model poplavljivanja

U sklopu projekta planira se prikupljanje i objedinjavanje podataka o prostoru, odvodnji, dosadašnjim poplavama i kulturnoj baštini Kaštel Sućurca. Predviđeno je i postavljanje mjernih uređaja za praćenje razine mora i drugih važnih pokazatelja, kako bi se dobila kvalitetnija slika okolnosti u kojima dolazi do ugrožavanja obalnog prostora.

Jedan od najvažnijih rezultata trebala bi biti izrada modela plavljenja povijesne jezgre, koji će omogućiti procjenu ugroženosti pojedinih dijelova naselja. Na temelju prikupljenih podataka planira se izraditi studija izvedivosti mogućih mjera zaštite. Posebna pozornost pritom će biti posvećena povijesnoj jezgri, gdje se eventualni građevinski zahvati moraju uskladiti i sa zahtjevima očuvanja kulturne baštine.

Projekt uključuje i sudjelovanje građana, osobito mladih, kroz radionice i javna predstavljanja. Iskustva stanovnika koji godinama žive s problemom plavljenja mogla bi biti posebno korisna pri prepoznavanju najugroženijih lokacija i sagledavanju posljedica koje takvi događaji imaju na svakodnevni život.

Kada će početi konkretni radovi na zaštiti stare jezgre?

Iako europski projekt predstavlja važan pomak u sustavnom proučavanju problema, za stanovnike Kaštel Sućurca ključno ostaje pitanje kada će se pristupiti konkretnim zaštitnim zahvatima. Prema objavljenom opisu projekta, predviđene su analize, mjerenja, modeli i studija izvedivosti, no nisu najavljeni konkretni građevinski radovi koji bi se financirali iz ovog projektnog proračuna.

Rezultati projekta trebali bi Gradu poslužiti kao stručna podloga za buduće planiranje zaštite povijesne jezgre. To znači da će nakon utvrđivanja mogućih rješenja biti potrebno definirati konkretne zahvate, potrebnu dokumentaciju, izvore financiranja i rokove njihove provedbe.

Više od 50 vatrogasnih intervencija od 2018. godine dovoljno jasno pokazuje da je problem ozbiljan i dugotrajan.Europski projekt mogao bi pomoći u pronalaženju stručnog rješenja, no stanovnici koji se godinama suočavaju s prodorima mora s razlogom će očekivati i odgovor na najvažnije pitanje: koliko će još vremena proći do stvarne zaštite njihovih kuća i ulica?