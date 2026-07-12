More ljudi, stotine brodica i jedna legenda: Brač slavio na “Potezanju Mrduje”

Još jedno nezaboravno izdanje Potezanja Mrduje je iza nas, a more između Brača i Šolte ponovno je postalo pozornica jedinstvene otočne priče koja već sedamnaestu godinu spaja tradiciju, prijateljsko rivalstvo i zajedništvo.

Od prvih trenutaka Mrduja Festa, posvećenih plavcu malom i vrhunskim bračkim vinarima, preko sportskih natjecanja i morskih izazova, pa sve do velikog subotnjeg spektakla i fešte pod zvijezdama, Milna je još jednom pokazala zašto je Mrduja mnogo više od manifestacije – ona je emocija, identitet i ponos otoka.

Sve je ponovno oživjelo uz legendu o Milnaranima koji su u Mlecima kupili „pamet“, ali im je na Mrduji iz tikvice pobjegao miš pa su, u pokušaju da vrate izgubljenu pamet, pokušali dovući otočić prema Milni. Tako je nastala rečenica koja i danas odzvanja morem i okuplja generacije:

„Oli se Mrduja potiže, oli se licmina rastiže!“

Ovogodišnje izdanje donijelo je pregršt smijeha, navijanja i sportskog duha kroz pet izazova koji su odlučivali o pobjedniku. Brač je slavio u izazovima „Ča je u škrinji?“ i „Najtočniji konop“, Šolta je bila uspješnija u „Potrazi za mišem“, dok je u završnom potezanju Mrduje prevagnuo veći broj brodica na bračkoj strani. Završni kviz znanja na povratku prema Milni pripao je Šolti, no nakon zbrajanja svih bodova ukupna pobjeda pripala je Braču, kojem je uručen simbolični Posjedovni list Mrduje i jednogodišnja čast njezina simboličnog čuvara.

Posebnu atmosferu i ove su godine stvarali komandni brodovi koji su predvodili svoje otoke – brod iz Milne predvodio je bračku flotu, dok je komandni brod iz Stomorske poveo šoltansku stranu prema još jednom nezaboravnom otočnom okršaju na moru.

Uz vrhunska vina, okuse Mediterana koje su pripremili chefovi Akademije ŠKMER, glazbu, druženje i spektakularnu atmosferu, Mrduja je još jednom pokazala da njezina snaga nije u tome da se pomakne s mjesta, nego da iz godine u godinu okuplja ljude i povezuje otoke.

Vrhunac večeri bila je velika fešta u Milni uz legendarnog Željka Bebeka koji je svojim bezvremenskim hitovima rasplesao i raspjevao stotine posjetitelja te na najljepši način zaključio još jedno izdanje ove jedinstvene otočne tradicije.

Partneri manifestacije su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Milna i Općina Šolta, dok su organizatori manifestacije Turistička zajednica općine Milna i Turistička zajednica općine Šolta.

Mrduja je i ove godine ostala na svome mjestu, ali je još jednom uspjela učiniti ono što joj polazi za rukom već godinama, spojiti otoke, ljude i generacije u slavlju mora, tradicije, prijateljstva i otočkog identiteta.

Vidimo se i dogodine na novom poglavlju ove jedinstvene dalmatinske priče.