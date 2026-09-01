More kod Splita i Komiže ruši sve rujanske rekorde: Evo koje su temperature izmjerene danas

Prvi dan rujna donio je rekordno toplo more na srednjem Jadranu, a rekordi koji su postavljeni već tijekom jutra dodatno su popravljeni u poslijepodnevnim satima.

U Splitu je jutros temperatura mora iznosila 27,4 stupnja, čime je već bio premašen dotadašnji rujanski rekord od 27,3 °C, izmjeren 2. rujna 2015. godine.

No, tu nije bio kraj. U 14 sati temperatura mora u Splitu dosegnula je čak 28,0 °C, pa je novi rekord dodatno podignut.

U Komiži još toplije – čak 28,2 stupnja

Slična situacija zabilježena je i u Komiži. Jutarnjih 27,7 °C već je predstavljalo novi rujanski rekord, no tijekom dana more se dodatno zagrijalo.

U 14 sati u Komiži su izmjerena čak 28,2 °C.

Dosadašnji rujanski rekord ondje je iznosio 27,3 °C, a postavljen je 2. rujna 2024. godine.

Tako je već prvog dana rujna stari rekord u Splitu nadmašen za 0,7 stupnjeva, dok je u Komiži premašen za čak 0,9 stupnjeva.

Rujan je, barem kada je riječ o temperaturi mora na ove dvije mjerne postaje, počeo rekordno.