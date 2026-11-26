Nekoliko dana nakon snažnog nevremena koje je u noći s nedjelje na ponedjeljak zahvatilo dijelove Dalmacije, na području Općine Dugi Rat još se uklanjaju posljedice visokih valova i uzburkanog mora. Duž obalnog pojasa more je izbacilo velike količine šljunka, pijeska i drugog materijala koji je prekrio pojedine dijelove šetnica, a mjestimice stigao i do objekata smještenih neposredno uz obalu.

Razmjere posljedica najbolje pokazuju fotografije koje je Općina objavila u utorak, 24. studenoga. Na njima se vide debele naslage plažnog materijala na površinama namijenjenima pješacima, kao i građevinski strojevi angažirani na čišćenju obalnog pojasa.

Zbog velikih nanosa angažiran vanjski izvođač

Nakon nevremena teren su obišli komunalni redari i djelatnici općinskog Vlastitog pogona. Utvrđeno je da su na pojedinim lokacijama nanosi toliko veliki da je za njihovo uklanjanje potrebno angažirati mehanizaciju.

Općina je stoga angažirala vanjskog izvođača za strojno čišćenje. Na objavljenim fotografijama vidljivi su radovi na uklanjanju šljunka s obalne šetnice, dok su na drugim lokacijama još vidljivi tragovi djelovanja valova, uključujući naplavine i morski biljni materijal.

Čišćenje se nastavlja u nekoliko naselja

Prema informacijama koje je Općina objavila u utorak, čišćenje je završeno na području Dugog Rata i Sumpetra, dok se radovi nastavljaju na više lokacija u Dućama, Oriju, Malom Ratu i Suhom Potoku.

Riječ je o znatnom dijelu obale između Splita i Omiša, na kojem se izmjenjuju šljunčane i pješčane plaže, obalne šetnice i objekti smješteni u neposrednoj blizini mora. Zbog takve konfiguracije obalnog pojasa snažni valovi za vrijeme nevremena mogu znatno promijeniti raspored plažnog materijala i privremeno onemogućiti normalno korištenje pojedinih površina.

Nevrijeme ponovno otvorilo pitanje održavanja plaža

Dok se dio materijala tijekom snažnih nevremena premješta prema kopnu, na drugim lokacijama plaže mogu ostati bez dijela šljunka ili pijeska. Takvi prirodni procesi predstavljaju poseban izazov za lokalne zajednice koje tijekom cijele godine moraju održavati obalne površine i infrastrukturu.

Iz Općine Dugi Rat nadaju se da će vremenski uvjeti omogućiti dovršetak započetog čišćenja te da će sanirani dijelovi obale ostati uređeni. Ukupna količina nanesenog materijala i troškovi čišćenja zasad nisu objavljeni.