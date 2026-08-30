MORCHEEBA ZAPALILA VIBREZ! Jedna pozornica zatvorena, a festival seli na spektakularni Peristil

Večeras se u Galeriji Meštrović održalo zatvaranje Vibrez festivala na jednoj od dvije festivalske lokacije.

Ove večeri u Galeriji Meštrović zapjevala je Morcheeba. Koncert su otvorili pjesmom „Trigger Hippie“ uvrštene u njihov album Who Can You Trust?. Ovo su samo neki hitovi koje su otpjevali nakon: „Call for Love” uvrštene na njihov jedanaesti album Escape the Chaos povodom 30. obljetnice postojanja benda i „Otherwise” objavljene u njihovom četvrom albumu Charango.

Riječ je o poznatom britanskom sastavu osnovanom 1995. godine u Londonu. Spajajući elemente trip-hopa, alternativnog rocka, R&B-a i downtempa, Morcheeba je postao jedan od najvećih svjetskih fenomena. Galeriju su ispunili brojni posjetitelji, a s iznimnom uzbuđenošću iščekivali su izlaz poznate grupe te ih pozdravili gromoglasnim pljeskom.

Glavni vokal izvodi Skye Edwards kao zaštitno lice grupe. Producent, ujedno i multi-instrumentalist Ross Godfrey i danas sa Skye čini jezgru benda. Ključni dio njihove postave bio je i Paul Godfrey (Rossijev brat), no napustio je bend 2014.godine. Tijekom godina, bend je prolazio kroz brojne promjene. Naime, Skye Edwards napustila je grupu 2003. godine zbog nesuglasica, a braća Godfrey tada su surađivala s drugim pjevačicama (poput Daisy Martey). Ipak, na veliku slavu obožavatelja diljem svijeta Skye se 2010. vratila u grupu.

Objavili su svojih deset studijskih albuma, od kojih se ističu: Who Can You Trust? Album koji ih je smjestio pokraj zvijezda Bristol zvuka poput Massive Attacka. Njihovo je remek-djelo i najuspješniji album Big Calm, s kojeg dolaze poznati hitovi „The Sea“ i „Blindfold“. A njihov megahit „Rome Wasn't Built in a Day“ dolazi s albuma Fragments of Freedom.

Morcheeba je imala suradnju sa zagrebačkom kantautoricom Irenom Žilić što predstavlja jedan od velikih uspjeha u modernoj povijesti hrvatske glazbe. Kada je Žilić nastupila 2016.godine kao predgrupa Morcheebi u zagrebačkoj Tvornici kulture, Skye Edwards i Ross Godfrey ostali su potpuno oduševljeni njezinim glasom. Tako je, 2018.godine Morcheeba pozvala Irenu da im se pridruži na velikoj turneji po Velikoj Britaniji i Italiji.

Tijekom karantene 2020. godine, kada je Morcheeba radila na svom novom materijalu odlučila je snimiti cover Irenine pjesme „The Moon“ te je Skye Edwards kontaktirala Irenu kako bi dobila dopuštenje, na što je Irena s oduševljenjem pristala. Skye je u pjesmu unijela svoj karakteristični vokal, a Ross je obogatio pjesmu sporim elektroničkim ritmom gitare. Skye je minimalno prilagodila tekst kako bi odgovarao njezinoj interpretaciji. Tako je ta suradnja dokazala kako domaća glazba bez problema može parirati svjetskim standardima i pronaći put do publike.

Ovaj spektakularni festival od iznimne je važnosti za poticanje kulture i pjesme za grad Split. Morcheeba je zatvorila jednu festivalsku etapu, ali festival nije rekao svoju posljednju riječ. Nakon ovog spektakla, slijedi selidba u srce Splita, na predivan Peristil.

Kako je bilo u Galeriji Meštrović, pogledajte u nastavku.