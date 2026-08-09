Morat ćete "par sati" bez klime: Bez struje dijelovi Splita, Kaštela i Klisa - evo gdje su planirani radovi u ponedjeljak i utorak

Pojedini dijelovi Splita, Kaštel Kambelovca i Klisa u ponedjeljak i utorak ostat će privremeno bez električne energije zbog planiranih radova i zamjene brojila.

Donosimo lokacije i očekivano trajanje prekida.

PONEDJELJAK, 10.8.

Mjesto: Split

Ulica: Martićeva 53A, Tolstojeva 47

Napomena: Zamjena brojila

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Kaštel Kambelovac

Ulica: dio Ulice Sibovica

Napomena: Radovi na NN mreži

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

UTORAK, 11.8.

Mjesto: Split

Ulica: Tolstojeva 49, Ivanićeva 16, 18 i 20

Napomena: Zamjena brojila

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Klis

Ulica: Gizdići 1-64A

Napomena: Radovi na NN mreži

Očekivano trajanje:

08:00 - 13:00

Riječ je o planiranim radovima, a stanovnicima navedenih područja preporučuje se da na vrijeme prilagode svoje obveze najavljenim prekidima.