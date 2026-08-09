Morat ćete "par sati" bez klime: Bez struje dijelovi Splita, Kaštela i Klisa - evo gdje su planirani radovi u ponedjeljak i utorak

Pojedini dijelovi Splita, Kaštel Kambelovca i Klisa u ponedjeljak i utorak ostat će privremeno bez električne energije zbog planiranih radova i zamjene brojila.
Donosimo lokacije i očekivano trajanje prekida.
PONEDJELJAK, 10.8.
Mjesto: Split
Ulica: Martićeva 53A, Tolstojeva 47
Napomena: Zamjena brojila
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: dio Ulice Sibovica
Napomena: Radovi na NN mreži
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
UTORAK, 11.8.
Mjesto: Split
Ulica: Tolstojeva 49, Ivanićeva 16, 18 i 20
Napomena: Zamjena brojila
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Klis
Ulica: Gizdići 1-64A
Napomena: Radovi na NN mreži
Očekivano trajanje:
08:00 - 13:00
Riječ je o planiranim radovima, a stanovnicima navedenih područja preporučuje se da na vrijeme prilagode svoje obveze najavljenim prekidima.