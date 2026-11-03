"Moramo se suočiti s pogreškama iz 90-ih": Evo što je sve najavio kandidat Studentske liste

Studentska lista, koja je na parlamentarnim izborima u Srbiji porazila Aleksandra Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku (SNS), već priprema preuzimanje vlasti uz pomoć oko 2000 stručnjaka iz različitih područja. Njezin kandidat, psiholog Oliver Tošković, tvrdi da imaju razrađen plan za obnovu državnih institucija, ali i optužuje Vučića da pokušava izazvati kaos prije primopredaje vlasti.

Rušenje Vučića bio je samo prvi korak da oslobodimo institucije', rekao je Tošković u razgovoru s Hanan Nanić u emisiji Novi dan televizije N1.

Studentska lista na izborima 25. listopada osvojila je parlamentarnu većinu i ostvarila rezultat bolji od vlastitih očekivanja. No Tošković upozorava da pobjeda na izborima ne znači i trenutačno preuzimanje kontrole nad državnim institucijama. 'Kaos je velik. Ovakvi režimi uvijek za sobom ostavljaju kaos jer stvaraju privid da je sve bilo pod kontrolom', rekao je Tošković.

Kao primjer problema koje će nova vlast morati rješavati izdvojio je slučaj Alta banke, kojoj je Narodna banka Srbije krajem listopada oduzela dozvolu za rad.

Tošković tvrdi da je banka godinama poslovala uz političku potporu te da postoje ozbiljna pitanja o novcu koji je preko nje izlazio iz zemlje. Pritom je upozorio da još nije poznato o kolikim se iznosima radi, tko je omogućio takve transakcije i kamo je novac završio.

Narodna banka Srbije službeno je obrazložila oduzimanje dozvole pogoršanjem financijskog stanja banke i rizicima za njezinu likvidnost. Tošković, međutim, smatra da je slučaj dio širih pokušaja odlazeće vlasti da zadrži utjecaj i zaštiti svoje interese. Vučić i dalje, kaže Tošković, kontrolira državne institucije jer nova vlast još nije preuzela dužnost. Njegove izjave o mogućem samoorganiziranju SNS-a zato tumači kao pokušaj izazivanja dodatne nestabilnosti.

Plan za preuzimanje vlasti priprema 2000 stručnjaka

Tošković je otkrio da Studentska lista već ima strategiju za obnovu državnog sustava koju je pripremala uz pomoć brojnih stručnjaka. 'Postoji globalna strategija, imamo oko 2000 eksperata iz različitih područja, koji nam pomažu od početka - još od formiranja liste', rekao je.

Priznao je da dio kandidata nema iskustva u državnoj upravi, ali je istaknuo da među njima ima i ljudi koji su već obnašali važne dužnosti, poput nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

Jedan od prvih ciljeva bit će jačanje institucija i njihova neovisnost o političkoj vlasti. Studentska lista želi donijeti propise koji će omogućiti samostalniji rad tijela poput tužiteljske policije, a posebnu pozornost namjerava posvetiti transparentnosti i zapošljavanju stručnih ljudi.

Tošković tvrdi da su se za vrijeme SNS-ove vlasti na mnoge položaje imenovali politički podobni kadrovi. Dodao je da se već sada pojavljuju ljudi koji žele pristupiti Studentskoj listi kako bi dobili ili zadržali funkcije, iako ona nije politička stranka.

Govoreći o vanjskoj politici, Tošković je ocijenio da je dosadašnja vlast Srbiju dovela u težak položaj i na međunarodnoj sceni. Optužio je Vučića da je pokušavao održavati odnose s različitim međunarodnim partnerima dajući im proturječna obećanja.

'Nećemo vući nagle poteze jer to ne bi bilo dobro ni za Srbiju ni za Europu, a sa svima ćemo pokušati graditi odnose tako da budemo kredibilan partner i nećemo lagati', poručio je. Istaknuo je da nova vlast zasad ne zna u kakvom će stanju zateći institucije, ali da će pokušati očuvati stabilnost zemlje i provoditi dugoročno održive reforme.

Poruka susjedima

Tošković smatra da Srbija mora promijeniti i odnos prema državama u regiji. Rekao je da ne vidi razlog za nastavak sukoba sa susjedima te da stabilna Srbija nije moguća bez dobrih regionalnih odnosa. 'Imamo snažnu zajedničku povijest i na tome vidim temelj za suradnju', rekao je.

Srbija se, kaže on, mora suočiti i s vlastitom odgovornošću za događaje iz 1990-ih te o otvorenim pitanjima iskreno razgovarati sa susjednim državama. Najavio je i poštovanje postojećih međunarodnih sporazuma.

'Nećemo se miješati u unutarnja pitanja BiH'

Govoreći o Bosni i Hercegovini, Tošković je poručio da Studentska lista neće nastaviti politiku miješanja u unutarnje odnose te države. Naglasio je da Republiku Srpsku ne treba poistovjećivati s Miloradom Dodikom i da je za stabilnost regije važno poštovati Daytonski sporazum. 'Ne namjeravamo se uplitati u unutarnja pitanja BiH. RS je važan dio Daytonskih sporazuma i ono što se događa u RS-u nažalost se zloupotrebljava za unutarnjopolitičke svrhe u Srbiji i produbljivanje konflikta', rekao je.

Dodao je da Srbija treba graditi dobre odnose i s Banjom Lukom i sa Sarajevom, bez naglih političkih poteza. Na pitanje vidi li se u budućoj vladi ili parlamentu, Tošković je odgovorio da mu osobna funkcija nije važna. 'Ne znam i svejedno mi je, mogu pridonijeti na obje strane. Imena su najmanje bitna, važno je da institucije funkcioniraju i da se program provodi', zaključio je.