Zastupnica u Europskom parlamentu i supredsjedateljica Radne skupine Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) za međukulturni i međureligijski dijalog Željana Zovko sudjelovala je u Krakovu na 26. međunarodnoj konferenciji „Uloga kršćana u procesu europske integracije”. Ovogodišnja konferencija, pod nazivom „Koliko Europe ima u Europi?”, okupila je političare, predstavnike Crkve, akademske zajednice i javnog života na raspravi o budućnosti europskog projekta.

Govoreći o instrumentalizaciji religije u političkom diskursu, Zovko je upozorila da vjera ne smije služiti političkim obračunima i produbljivanju društvenih podjela. „Dijalog nije moguć ako vjeru potiskujemo iz javnog prostora ili je spominjemo samo onda kada nam odgovara u političkoj raspravi. Moramo jasno zagovarati slobodu vjere i omogućiti vjerskim zajednicama da sudjeluju u razgovoru o pitanjima važnima za naše društvo”, poručila je.

Istaknula je da je međureligijski dijalog sastavni dio njezina rada u Europskom parlamentu. Radna skupina EPP-a, koja djeluje gotovo trideset godina, okuplja političke predstavnike i pripadnike različitih vjerskih zajednica. Kao njezina supredsjedateljica, Zovko otvara prostor za njihove susrete s europskim institucijama, ali i upozorava na položaj ljudi kojima je sloboda vjere uskraćena. Posebno se zauzima za zaštitu progonjenih kršćana diljem svijeta kao i da se zaštita vjerskih manjina integrira u vanjsko djelovanje EU-a.

Osvrnula se i na poruke pape Lava XIV. upućene Radnoj skupini EPP-a za međukulturni i međureligijski dijalog te zastupnicima EPP-a. Papa je naglasio društvenu vrijednost religije i važnost dijaloga utemeljenog na poštovanju ljudskog dostojanstva. Političare je pozvao da budu među ljudima, slušaju njihove konkretne probleme i ponovno grade osobne odnose s građanima, osobito u vremenu kada se politička komunikacija sve više odvija digitalno.

„Tu preporuku nastojim slijediti u svojem radu. Ljudima moramo osobno objasniti za što se zalažemo i čuti što ih brine. Takav neposredan odnos najbolji je odgovor na populizam i politiku koja se svodi na slogane”, rekla je Zovko. Dodala je da kroz rad u EPP-u zagovara politike koje štite dostojanstvo čovjeka od začeća do prirodne smrti te kršćanske vrijednosti pretvaraju u odgovorne političke odluke.

Zovko je upozorila i na manipulaciju informacijama te govor koji pojačava nepovjerenje među zajednicama. Istaknula je da Europa mladima mora pokazati kako se razlike mogu prevladavati razgovorom, poštovanjem i zajedničkim radom.

Uoči konferencije sudjelovala je na prijemu kod krakovskog nadbiskupa, kardinala Grzegorza Rysia, kojem je nazočio i poljski potpredsjednik Vlade i ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz. Razgovaralo se o sigurnosti, zaštiti ljudskog dostojanstva i odgovornosti demokršćanskih političara u sadašnjem geopolitičkom trenutku.