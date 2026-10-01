"Moram poslušati svoje srce": Tereza Kesovija iznenada odgodila koncerte u Lisinskom, pa otkrila što se dogodilo. Liječnici su bili izričiti

Tereza Kesovija odgodila je koncerte koje je 3. i 4. listopada trebala održati u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Razlog su zdravstveni problemi zbog kojih su joj liječnici preporučili odmor i oporavak.

Poznata pjevačica vijest je osobno podijelila sa svojom publikom putem društvenih mreža. Otkrila je da su se pojavili neočekivani kardiološki problemi te da je, prema izričitoj preporuci liječničkog tima, prisiljena odgoditi nastupe.

- Dragi moji, znam koliko smo se svi veselili predstojećim koncertima u Lisinskom, ali zbog neočekivanih kardioloških problema i izričite upute stručnog liječničkog tima, moram odgoditi naš susret i poslušati svoje srce ali ovaj put na malo drugačiji način te mu dati vremena za oporavak.

Hvala Vam od srca na razumijevanju, ljubavi i podršci koju sam uvijek osjećala a osjećam da je imam od svih Vas i sada. Čuvajte se, a ja ću dati sve od sebe da se što prije oporavim kako bismo sve ovo nadoknadili i pjevali zajedno, glasnije nego ikad. Sve Vas volim, Vaša Tereza - napisala je glazbena diva.

Koncerti u Lisinskom trebali su biti dio posebno emotivnog razdoblja u dugogodišnjoj karijeri Tereze Kesovije. Početkom godine najavila je oproštajne koncerte u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu, kojima se nakon desetljeća provedenih na pozornici namjeravala oprostiti od velikih koncertnih nastupa.

Pjevačica je i ranije otvoreno govorila o zdravstvenim poteškoćama s kojima se suočavala. U prošlosti je pretrpjela infarkt, a spominjala je i probleme s kralježnicom i koljenima. Posljednjih godina nekoliko je puta bila hospitalizirana, nakon čega se vraćala svojim obvezama i nastupima.

Novi termini odgođenih zagrebačkih koncerata zasad nisu objavljeni.