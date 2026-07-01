Monumentalni i snoviti „Fragmenti“ Sebastijana Dračića oduševili splitsku publiku

U prostoru Galerije Emanuel Vidović na Poljani kraljice Jelene 4 u Splitu, svečano je otvorena izložba slika renomiranog suvremenog slikara Sebastijana Dračića pod nazivom „Fragmenti“.

Riječ je o prvoj samostalnoj prezentaciji ovog istaknutog zagrebačkog autora i docenta na Akademiji likovnih umjetnosti splitskoj publici, nastaloj u organizaciji Muzeja grada Splita.

Izložba, koju su kustoski oblikovale Iva Körbler i Nela Žižić, donosi pažljivo osmišljen odabir Dračićevih monumentalnih ulja na platnu nastalih u razdoblju od 2013. godine do danas. Već na samom otvorenju, posjetitelji su imali priliku zakoračiti u autorov specifičan vizualni svijet u kojem se isprepliću stvarnost i fikcija, prošlost i budućnost te utopijske i distopijske vizije društva.

Zahvaljujući okupljenima na dolasku unatoč velikoj kiši koja je pala netom uoči otvorenja izložbe, ravnateljica Muzeja grada Splita, Vesna Bulić Baketić istaknula je veliko zadovoljstvo povodom prvog predstavljanja zagrebačkog slikara splitskoj publici.

„Jako sam sretna što smo u ovom predivnom ambijentu Galerije Emanuel Vidović ugostili slikara Sebastijana Dračića, čije nas slike na jedan vrlo neobičan način uvlače u jedan svijet koji je istovremeno i realističan i mističan.“, rekla je Bulić Baketić i dodala kako su se i vremenske prilike uoči otvorenja savršeno uklopile u djela koja su zauzela svoje mjesto u Galeriji:

„Ono što me osobito fascinira u Dračićevim djelima, je s jedne strane duboka zabrinutost za budućnost i sve ono što nas čeka ako se nastavimo ovako ponašati prema okolišu, a s druge strane u svim djelima se istovremeno nazire ljepota i nada jer svaka od ovih slika donosi svojevrsno upozorenje, ali i uputu kako se trebamo ponašati.“

Kustosice izložbe, Iva Körbler i Nela Žižić, istaknule su kako Dračićevi naizgled realistični pejzaži zapravo ne evociraju stvarna mjesta, već kroz fragmente svijeta u kojem živimo stvaraju intenzivne i snovite prostore koji promatrača suočavaju s dubokim egzistencijalnim pitanjima.

„Posebno nam je zadovoljstvo večeras u Galeriji Emanuel Vidović predstaviti slikara koji, poput Vidovića, snagom svog kista pridonosi osuvremenjivanju hrvatskoga slikarstva. Pozivam Vas da pažljivo pogledate slike Sebastijana Dračića, slikara autentičnog umjetničkog izraza čije slikarstvo ima iznimnu emocionalnu, intelektualnu i duhovnu snagu.“, rekla je predstavljajući bogatu biografiju autora tijekom svečanog otvorenja izložbe kustosica Nela Žižić.

Kako slikarstvo Sebastijana Dračića ima duboke poruke, koje nisu lagane i koje nas ostavljaju u jednom nelagodnom položaju i daju težinu, istaknula je i kustosica Iva Körbler:

„Riječ je o jednom vrlo zrelom slikarstvu, koje sa sobom donosi jednu duboku poruku za svakog promatrača. Djela izložena u ovom prostoru, nose jednu opominjujuću dimenziju i poruku o načinu na koji se odnosimo prema prirodi.“

Vidno zadovoljan toplim prijemom splitske publike, prisutnima se obratio i sam autor, Sebastijan Dračić:

„Mi slikari nismo previše od riječi, više smo od kista i mislimo o svojim slikama, ali iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim Galeriji Emanuel Vidović i Muzeju grada Splita i svima koji su omogućili ovu izložbu. Velika mi je čast i zadovoljstvo doći u Split i upravo se u ovom prostoru predstaviti sa svojim djelima, nadam se da ćete u njima uživati.“

Izložba „Fragmenti“ ostaje otvorena za sve posjetitelje tijekom cijelog ljeta, sve do 30. kolovoza 2026. godine. Prati je bogato ilustrirani dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku, a u sklopu izložbe održavat će se i stručno vođene likovne radionice za djecu osnovnih i srednjih škola čiji će termini biti objavljeni na webu i društvenim mrežama Muzeja grada Splita.