Momčilo Otašević o razvodu od Jelene: "Svi su bili pametniji i znali bolje od mene"

Momčilo Otašević ne pripada među glumce koji pod svaku cijenu žele biti u središtu medijske pažnje. Iako je godinama jedno od prepoznatljivih lica domaće i regionalne scene, svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. Umjesto toga, pažnju usmjerava na ono zbog čega se, kako kaže, i počeo baviti glumom svoj posao.

Crnogorski glumac već godinama živi u Zagrebu, a život ga je, kaže, jednostavno doveo u hrvatsku metropolu. Danas mu je najvažnije biti uz svoju djecu, Mašu i Jakšu.

"Sad imam dvoje djece i, htio-ne htio, moram živjeti tamo gdje su moja djeca. U biti, to mi odgovara jer sve stignem. U Hrvatskoj stalno snimam serije, a u svakoj stanci između snimanja serija napravim ili film ili predstavu", rekao je Momčilo.

Popularnost koju su mu donijele brojne televizijske uloge kaže nikada nije koristio kao razlog da dodatno otvara vrata svog privatnog života. Smatra da je publici dovoljno dostupan kroz film, kazalište i televiziju.

"Glumac sam, na pozornici sam, na filmu sam, u seriji sam. To je dovoljno izlaganja. Vide me ogoljenog, ovakvog, onakvog. Stalno sam tu jer se bavim takvim poslom. Zato ne vidim potrebu za dodatnim izlaganjem", poručio je.

Posebno mu smeta očekivanje da javne osobe s publikom dijele gotovo svaki detalj svog života. Za njega granica između javnog i privatnog života treba ostati jasna.

Upravo zbog takvog odnosa prema privatnosti, Otašević se nije oglašavao ni kada je njegov osobni život bio u središtu velikog interesa javnosti. Iako su se u medijima pojavljivali navodni citati i različite tvrdnje o njegovu razvodu od glumice Jelene Perčin, ističe da o toj temi nikada nije javno govorio.

"To je jednostavno bilo pokrenuto na moj račun, izvlačenje iz konteksta i razne druge stvari. A što se tiče te moje privatne priče i razvoda, nikad nisam dao nijednu izjavu. Ali svi su oni bili pametniji i sve su znali bolje od mene, a ja sam puštao da budu pametniji. Jer pametniji popušta", naglasio je Otašević za Blic.