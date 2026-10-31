MOJSTOROVIČ NAKON PORAZA: "Hajduk te kazni čim im daš priliku"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli visokom pobjedom od 5:0. U strijelce su se upisali Huram u 22. minuti, Bamba u 33., Martin u 38. i 50. minuti te Šutalo u 70. minuti.

Utakmicu je na press-konferenciji za prokomentirao pomoćni trener Gorice Denis Mojstorovič odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Teška utakmica, težak poraz, prvih nekoliko minuta bila je onakva kako smo očekivali, a onda smo na naše greške primili golove i krenulo je sve u krivom smjeru. Na nama je da to što prije zaboravimo i pripremio se za Belupo.

Imali ste puno grešaka?

Da, Hajduku to ne smiješ dopustiti jer će te odmah kazniti, a to se danas pokazalo pogotovo u prvom poluvremenu. Nismo bili dovoljno odlučni, moramo biti bolji u duelu, dugim loptama i agresivnosti. Bitno je da dobro reagiramo u nastavku prvenstva i da se pokažemo u puno boljem svjetlu.

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