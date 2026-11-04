"Mojoj majci bilo je draže kako piva Mišo nego ja": Priča o dvojici najvećih glazbenih Šibenčana

Jedan je bio pjesnik, drugi glas naroda. Jedan je osvajao stihovima, drugi emocijom koja je punila stadione. Arsen Dedić i Mate Mišo Kovač, dvojica najvećih glazbenih Šibenčana, pripadali su različitim svjetovima, ali dijelili su isti grad, međusobno poštovanje i ljubav prema pjesmi. Danas, kada se Hrvatska oprašta od Miše Kovača, posebno snažno odjekuju riječi koje su svojedobno izgovorili jedan o drugome.

Šibenik je hrvatskoj glazbi dao dvojicu velikana kakve je teško uspoređivati. Arsen Dedić i Mišo Kovač nisu pripadali istom žanru, nisu imali istu publiku niti su na isti način gradili svoje karijere. Ipak, obojica su postala simboli vremena, a njihove pjesme nadživjele su generacije.

Arsen je bio pjesnik, skladatelj i kantautor, umjetnik čije su riječi često bile važnije od melodije. Mišo je bio glas emocije, čovjek čije su pjesme postale gotovo kolektivno vlasništvo publike. Njegovi koncerti bili su događaji, a njegove pjesme pjevale su tisuće ljudi uglas. I koliko god se njihovi glazbeni svjetovi razlikovali, između dvojice Šibenčana postojalo je nešto što je bilo snažnije od svih žanrovskih podjela.

"Mojoj majci bilo je draže kako piva Mišo nego ja"

O njihovu odnosu možda najbolje svjedoči Arsenova izjava, izrečena s prepoznatljivim humorom i autoironijom.

"Moja pokojna majka Veronika rekla je meni jednom – a čuj meni je draže kako piva Mišo nego ti", ispričao je Arsen. Potom je objasnio kako je doživljavao svojeg slavnog sugrađanina. "Mišo je moj Šibenčanin različitog žanra, ali sličnost je neupitna, mada je on akademski kovač, a ja sam akademski muzičar. Ali smo i susjedi i ja uvažavam to što on radi, a ne mrzi ni on to što ja radim”, govorio je Dedić. U nekoliko rečenica Arsen je sažeo odnos dvojice umjetnika koji su znali koliko vrijede, ali su istodobno znali prepoznati veličinu onoga drugoga.

Mišo o Arsenu: "Trebao je odavno biti u Akademiji”

Ni Mišo Kovač nije ostao dužan svojem šibenskom susjedu. Premda je bio poznat po samouvjerenim izjavama o vlastitoj popularnosti, o Arsenu je govorio s velikim poštovanjem. "Ja sam rekorder diskografije, ne Hrvatske, Hrvatska je za mene mala, ne Jugoslavije, nego na cijelom Balkanu sam ja najprodavaniji pjevač, a ne mislim više snimati ploče", govorio je Mišo. A potom je izrekao priznanje koje možda najbolje pokazuje koliko je cijenio Arsenov umjetnički rad. "Arsen Dedić je čovjek koji je već godinama trebao biti u Akademiji znanosti i umjetnosti, jer Arsen Dedić zna napraviti najbolji tekst."

Bila je to svojevrsna potvrda međusobnog uvažavanja dvojice umjetnika koji nisu morali pripadati istom glazbenom svijetu da bi razumjeli veličinu jedan drugoga.

Duet na koji se čekalo gotovo pola stoljeća

Njihovi su se glazbeni putovi napokon spojili 2013. godine, kada su snimili pjesmu "Mi smo lišće s iste grane". Bio je to njihov prvi zajednički duet, iako su se poznavali još od djetinjstva i odrasli u istoj šibenskoj ulici.

Pjesmu je napisao Arsen, a ideja o suradnji potekla je od Miše. Dvojica velikana ušla su u studio Croatia Recordsa i stvorila pjesmu čiji naslov danas zvuči gotovo proročanski. Pjesma je spojila dva glasa, dvije umjetničke osobnosti i dva različita pogleda na glazbu. Mišo, naviknut na stadione i masovnu publiku, i Arsen, čije su pjesme tražile intimniji prostor i pažljivo slušanje, pronašli su zajednički jezik.

Dvojica velikana, jedan Šibenik

Kada je Arsen Dedić preminuo u kolovozu 2015. godine, Mišo Kovač oprostio se od njega riječima koje su pokazale koliko ga je cijenio. Prisjetio se njihova djetinjstva, ali i trenutka kada mu je Arsen došao izraziti sućut nakon smrti sina Edija. Mišo je tada ispričao kako su se zagrlili i zajedno plakali. Arsen mu nije bio samo glazbeni kolega, nego i čovjek koji je razumio njegovu najveću životnu bol. Govoreći o njihovu odnosu, Mišo je priznao da je Arsen stvarao za drukčiju publiku, ali da je i sam uvijek pripadao krugu njegovih poštovatelja.

Danas, kada se Hrvatska oprašta i od Miše Kovača, njihova zajednička pjesma dobiva novu, posebno emotivnu dimenziju. Šibenik je izgubio dvojicu svojih najvećih glazbenih sinova. Jedan je iza sebe ostavio stihove koji su postali dio hrvatske književne i glazbene baštine, drugi pjesme koje su desetljećima pjevali milijuni.

Bili su različiti, tvrdoglavi, svoji i neponovljivi. Ali, kako je Arsen napisao, bili su lišće s iste grane.