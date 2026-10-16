Mojmira otkrila zašto nema društvene mreže, a njezin stav izazvao je različite reakcije

Televizijska urednica i voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić gostovala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je govorila o utjecaju društvenih mreža na suvremeno novinarstvo, promjenama u medijskoj industriji i navikama publike. U razgovoru, koji je organizirao portal Tacno.net, otkrila je i zašto se sama odlučila držati podalje od društvenih mreža. Dok su društvene platforme postale važan dio svakodnevice, posebice među javnim osobama, Pastorčić je otkrila da nikada nije imala osobne profile na popularnim mrežama. Objasnila je kako nema potrebu dijeliti detalje iz privatnog života niti pratiti svakodnevicu drugih ljudi. Govoreći o razlozima zbog kojih ne koristi društvene mreže, Pastorčić je istaknula da joj stalno objavljivanje privatnih trenutaka ne predstavlja zadovoljstvo, već nepotrebno trošenje vremena. Smatra da nema potrebe znati svaki detalj o tome što drugi rade, kamo odlaze ili kako provode slobodno vrijeme. Takve informacije, prema njezinu mišljenju, često odvlače pozornost od važnijih stvari i dodatno opterećuju svakodnevicu.

Njezin stav izazvao je različite reakcije na društvenim mrežama nakon što je isječak razgovora objavljen na profilu portala Tacno.net. Dok su joj neki korisnici pružili podršku i pohvalili odluku da zaštiti svoju privatnost, drugi su kritizirali njezin pristup, ističući da su društvene mreže danas važan kanal za širenje informacija. Pojedini komentatori pritom su ukazali na paradoks činjenice da se za njezino gostovanje u Sarajevu doznalo upravo zahvaljujući objavi na društvenim mrežama. Iako osobno ne koristi društvene mreže, Pastorčić je svjesna njihove važnosti za suvremeno novinarstvo i način na koji publika dolazi do informacija. Objasnila je da se u svakodnevnom radu oslanja na mlađe kolege koji prate digitalne trendove i upozoravaju je na teme koje bi mogle biti zanimljive gledateljima. Na temelju njihovih prijedloga procjenjuje koje su priče relevantne za informativni program. Takav pristup pokazuje da je moguće pratiti promjene u medijskom prostoru i prilagođavati sadržaj novim navikama publike čak i bez osobne prisutnosti na društvenim mrežama. Pastorčić se osvrnula i na dugogodišnje prognoze o nestanku tradicionalne televizije, istaknuvši da se s takvim predviđanjima susreće već 22 godine, praktički od početka svoje televizijske karijere.

Iako se često govorilo da mlađe generacije sve manje prate televizijski program, razvoj digitalnih platformi otvorio je nove mogućnosti za distribuciju novinarskog sadržaja. Kratki videosnimci i isječci iz informativnih emisija omogućili su medijima da dopru do publike koja možda ne prati redovito cjelovite televizijske formate. Takvi sadržaji mogu privući pozornost mlađih gledatelja i potaknuti ih da pogledaju cijele emisije ili detaljnije analize. Prilagodba digitalnom okruženju tako je postala važan dio strategije tradicionalnih medija koji žele zadržati publiku i doprijeti do novih generacija. Primjer Mojmire Pastorčić pokazuje kako se profesionalni rad u medijima može uspješno prilagoditi digitalnom dobu bez nužnog odricanja od privatnosti. Iako prepoznaje važnost društvenih mreža za širenje informacija, osobno bira drukčiji pristup i oslanja se na suradnju s kolegama koji prate digitalne trendove, piše Večernji list.