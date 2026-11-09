Moje dijete vidi dobro. Treba li mu onda uopće pregled vida?

„Doktore, moje dijete vidi dobro. Nije se nikada požalilo.“

To je jedna od najčešćih rečenica koju čujem od roditelja. I upravo je zato važno razgovarati o dječjem vidu.

Dijete nam ne može uvijek reći da jedno oko vidi lošije. Ne zato što nešto skriva, nego zato što često jednostavno ne zna da postoji problem. Ako jedno oko vidi dobro, dijete se može sasvim normalno služiti tim okom i u svakodnevnom životu funkcionirati bez ikakvih očitih poteškoća. Ono zapravo nema s čime usporediti vid slabijeg oka. Zbog toga se problem ponekad otkrije tek kada dijete krene u školu – a tada je dio razvoja vida već završen.

Vid se ne razvija samo u oku

Kada govorimo o dječjem vidu, nije dovoljno reći da je oko zdravo. Vid nastaje suradnjom oka i mozga, a ta se suradnja intenzivno razvija tijekom prvih godina života.

Ako je jedno oko značajno slabije, ako postoji velika razlika u dioptriji između očiju ili ako postoji strabizam, mozak može početi potiskivati sliku slabijeg oka. Posljedica može biti razvoj slabovidnosti, odnosno trajno slabijeg vida koji se kasnije teško može ispraviti naočalama.

Dijete tada može imati uredan svakodnevni život, ali jedno oko trajno može ostati slabije.

Zato je kod djece jedna stvar posebno važna: svako oko treba pregledati zasebno. To je posebno važno jer se slabovidnost može uspješno liječiti ako se otkrije na vrijeme. Što se kasnije otkrije, mogućnosti liječenja postaju ograničenije.

Kada je vrijeme za prvi pregled?

Ne postoji jedna dob koja odgovara baš svakom djetetu.

Ako postoji sumnja na problem, pregled treba napraviti bez obzira na dob. Kod neke djece razlog za raniji pregled može biti skretanje oka, obiteljska povijest strabizma ili slabovidnosti, prijevremenost ili neka druga okolnost koja povećava rizik za probleme s vidom.

Ako roditelji ne primjećuju nikakve poteškoće, svakako je korisno napraviti oftalmološki pregled u predškolskoj dobi, a posebno prije polaska u školu.

To ne znači da do tada treba čekati ako nešto nije u redu.

Na što roditelji trebaju obratiti pažnju?

Ponekad su znakovi vrlo očiti – primjerice, jedno oko povremeno ili stalno „bježi“. No često su puno suptilniji.

Roditelji mogu primijetiti da dijete:

zatvara jedno oko na suncu ili pri gledanju na daljinu

naginje ili okreće glavu dok gleda

približava se televizoru ili drži knjigu vrlo blizu

često trlja oči

brzo odustaje od crtanja, slagalica ili drugih aktivnosti koje zahtijevaju precizan vid

žali se na glavobolju ili umor nakon gledanja na blizinu

teško prati tekst ili gubi mjesto prilikom čitanja

povremeno vidi dvostruko

ima jedno oko koje povremeno ili stalno skreće.

Kod manje djece znakovi mogu biti još manje očiti. Dijete može biti nespretno, češće udarati u predmete ili jednostavno izbjegavati aktivnosti koje zahtijevaju dobar vid.

Naravno, niti jedan od ovih znakova sam po sebi ne znači nužno da dijete ima očnu bolest. Ali ako ih roditelj primijeti, to je sasvim dovoljan razlog da se vid provjeri.

„Ali dijete je prošlo sistematski.“

I to je dobro. Sustavni pregledi i probir vida imaju važnu ulogu u ranom otkrivanju problema.

Međutim, probir i kompletan oftalmološki pregled nisu ista stvar.

Ovisno o dobi djeteta i razlogu dolaska, oftalmolog može procijeniti vidnu oštrinu svakog oka, dioptriju, položaj očiju i njihovu suradnju te napraviti pregled prednjeg i stražnjeg segmenta oka. Kod neke djece potrebno je napraviti i pregled nakon širenja zjenica kako bi se što preciznije odredila dioptrija.

Važno je naglasiti i da se neke očne bolesti ili razvojne anomalije ne mogu prepoznati jednostavnim pitanjem „Vidiš li dobro?“.

Posebno važan pregled prije škole

Polazak u školu donosi potpuno nove zahtjeve za vid.

Dijete počinje svakodnevno čitati, pisati, gledati u ploču, pratiti sitnije detalje i dulje koristiti vid na blizinu. Ako postoji problem koji do tada nije bio očit, upravo u tom razdoblju može postati primjetniji.

Dijete koje dobro vidi lakše će pratiti nastavu, čitati s ploče i iz udžbenika te sudjelovati u različitim školskim i sportskim aktivnostima.

Zato pregled vida prije škole može biti vrlo koristan čak i kada roditelji smatraju da dijete „vidi sasvim dobro“. Ne treba čekati da dijete počne zaostajati u školi ili da se pojave glavobolje.

A što ako dijete treba naočale?

Roditelji se ponekad više boje naočala nego same dioptrije.

Međutim, naočale nisu problem. Problem je ako dijete ima potrebu za korekcijom, a ona se ne prepozna.

Kod djece naočale nisu samo pomagalo za bolji vid. U određenim situacijama one su dio liječenja i mogu imati važnu ulogu u pravilnom razvoju vida.

Zato roditeljima uvijek savjetujem da na naočale ne gledaju kao na nešto čega se treba bojati. Ako su potrebne, bolje ih je dobiti na vrijeme nego godinama živjeti s neprepoznatim problemom.

Cilj nije djetetu „pronaći naočale“. Cilj je utvrditi razvija li se vid uredno. Kod djece ne gledamo samo koliko dijete vidi danas. Gledamo i kako će se vid razvijati.

Kada ne treba čekati?

Ako roditelj primijeti naglu promjenu vida, stalno ili novonastalo skretanje oka, dvostruke slike, bol u oku, izraženo crvenilo, izraženu osjetljivost na svjetlo, bijeli odsjaj u zjenici ili druge nagle promjene, pregled treba napraviti što prije.

Kod dječjih očiju vrijedi jednostavno pravilo: ako nešto roditelju nije uobičajeno, bolje je provjeriti nego pretpostaviti da će samo proći.

Ne čekajte da dijete kaže da ne vidi

Možda je upravo to najvažnija poruka cijele priče.

Odrasla osoba može usporediti vid između dva oka i reći: „Na jedno oko vidim lošije.“ Malo dijete to često ne može.

Zato roditelji imaju važnu ulogu u ranom otkrivanju problema, ali i u tome da dijete pravovremeno dođe na pregled.

Ne pregledavamo dijete zato što mislimo da nešto nije u redu.

Pregledavamo ga da bismo bili sigurni da se vid pravilno razvija.

A ako problem postoji, najvažnije je da ga pronađemo onda kada još možemo napraviti najviše.

Dr. Dinko Katić, Poliklinika Oremus