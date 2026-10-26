Mogući novi premijer Srbije progovorio o Hrvatskoj, Oluji i Vukovaru: "Ni ubuduće neće biti previše slaganja"

Dejan Šoškić, sveučilišni profesor i bivši guverner Narodne banke Srbije, kojeg se spominje kao mogućeg budućeg srbijanskog premijera, najavio je poboljšanje odnosa s Hrvatskom, ali i poručio da dvije države ni u budućnosti neće imati zajednički pogled na događaje iz ratnih 1990-ih godina. U razgovoru za Index.hr, vođen nakon parlamentarnih izbora u Srbiji, Šoškić je govorio o mogućim promjenama u vanjskoj politici, odnosima sa susjedima, europskom putu Srbije te pitanjima koja desetljećima opterećuju hrvatsko-srbijanske odnose.

O Oluji i Vukovaru: "Neće ni ubuduće biti previše slaganja"

Posebnu pozornost izazvao je njegov odgovor na pitanje o različitim pogledima Hrvatske i Srbije na Domovinski rat, uključujući vojno-redarstvenu operaciju Oluja i Vukovar. Šoškić je priznao da ne očekuje značajnije približavanje stavova dviju država o tim pitanjima. "Pa, neće ni ubuduće biti previše slaganja oko generalne percepcije toga što se dogodilo tijekom 90-ih godina", izjavio je Šoškić.

Razlike je objasnio suprotstavljenim tumačenjima ratnih događaja, navodeći da jedna strana govori o agresiji, a druga o oružanoj secesiji. Naglasio je da Studentska lista, čija je pobjeda otvorila pitanje sastava buduće srbijanske vlade, ne namjerava svoju politiku temeljiti na raspravama o ratnoj prošlosti, nego na regionalnoj suradnji i stabilnosti.

Hrvatskoj poručio da želi bolje odnose

Unatoč razlikama oko prošlosti, Šoškić smatra da Srbija mora raditi na poboljšanju odnosa s Hrvatskom i ostalim susjednim državama. "Hrvatska je naš susjed", poručio je, istaknuvši da među državama nastalima raspadom Jugoslavije postoje brojne obiteljske i prijateljske veze. Prema njegovim riječima, demokratska Srbija trebala bi pridonositi stabilnosti regije, razvijati gospodarsku suradnju i unapređivati dobrosusjedske odnose.

Šoškić je govorio i o Kosovu, pri čemu je potvrdio da Studentska lista polazi od odredbi srbijanskog Ustava prema kojima se Kosovo smatra autonomnom pokrajinom unutar Srbije. Istodobno je najavio snažnije približavanje Europskoj uniji, naglašavajući važnost demokracije, vladavine prava i poštovanja građanskih sloboda. Smatra da bi Srbija nakon političkih promjena mogla brže napredovati prema ispunjavanju europskih kriterija, dok bi konačnu odluku o članstvu trebali donijeti građani na referendumu.

Hoće li postati novi premijer Srbije?

Šoškićevo ime u kontekstu budućeg premijera početkom listopada spomenuo je i Aleksandar Vučić, tvrdeći da bi upravo bivši guverner mogao preuzeti vođenje srbijanske vlade u slučaju pobjede Studentske liste.