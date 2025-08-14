Moguće promjene u održavanju katamaranske linije Split–Vis: Kapetan Luka umjesto Jadrolinije?

Među stanovnicima Visa i Komiže ovih se dana šire informacije o mogućim promjenama u održavanju katamaranske linije Split–Vis, koja pristaje i u Hvaru te Milni na Braču.

Prema neslužbenim saznanjima, uskoro bi katamaransku liniju trebao preuzeti brodar Kapetan Luka, umjesto dosadašnjeg operatera Jadrolinije, koja je godinama održavala ovu državnu liniju.

"Natjecali smo se katamaranom Krilo Eclipse kapaciteta 440 putnika"

"Za sada mogu potvrditi da smo izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju Agencije za obalni linijski pomorski promet. U tijeku je žalbeni proces kod Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te ne mogu tumačiti ishod ni datum okončanja žalbe", izjavio je za Dalmaciju Danas Luka Tomić iz tvrtke Kapetan Luka – Krilo d.o.o.

Tomić je otkrio i detalje ponude: "Natjecali smo se katamaranom Krilo Eclipse kapaciteta 440 putnika, a brzina iz ponude je 32 čvora. Brod je znatno veći i brži od zahtjeva Agencije, ali i od postojećeg broda na liniji. Također, razina komfora i pomorstvenosti znatno je viša od dosadašnjih brodova na toj liniji", kazao nam je Tomić.

Očekujemo nove odgovore...

Za komentar smo kontaktirali i Jadroliniju, no iz kompanije su poručili: "Molimo da se za informacije o održavanju državnih linija obratite regulatornom tijelu, odnosno Agenciji za obalni linijski pomorski promet", odgovorili su nam iz Jadrolinije.

Poslali smo upit i Agenciji te očekujemo njihove odgovore.