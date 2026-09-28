Moguće da dugo nećete pročitati dosadniju prognozu. To je mnogima dobra vijest

Dani vikenda za nama protekli su u znaku stabilnog ranojesenskog vremena. Uz obilje sunca nedjelje je donijela slabljenje vjetra, ali i ugodne temperature zraka. Jutro je doduše bilo svježe, osobito u Dalmatinskoj zagori gdje su minimalne temperature zraka bile od 5 do 12°C, a uz obalu na otocima od 12 do 18°C. Danju je bilo toplo i vrlo toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 23 do 27°C, koliko je izmjereno u Kninu, jučer najtoplijem gradu u Hrvatskoj.

Snažna i prostrana kontinentalna anticiklona podržavat će stabilno vrijeme cijeli tjedan, a vrlo vjerojatno i dalje. Zbog toga će prognoza vremena za novi tjedna biti izrazito monotona. To je jako dobra vijest za sve ljubitelje sunca i jesenske topline, no nikako nije dobra vijest u pogledu suše koja se nastavlja bez obzira na nešto oborine zadnjih desetak dana.

Tako će danas biti pretežno vedro. Ujutro i navečer tiho ili slab burin, danju će puhati slab vjetar s mora. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 6 do 13°C, uz obalu i na otocima od 14 do 20°C. Najviše dnevne temperature zraka od 23 do 28°C.

Svi dani u ostatku tjedna bit će gotovo isti. Vrijedi tek naglasiti da će krajem četvrtka i u petak prolazno ojačati bura, ali neće biti jaka. Četvrtak i petak će biti malo topliji usprkos buri, a za vikend će bura prvo oslabiti potom i prestati te će biti do 2 stupnja svježije.

Stabilno i toplo bit će u prvom dijelu sljedećeg tjedna.