Moguća zaraza u Dalmaciji? Sve više pacijenata s povraćanjem, proljevom i temperaturom

Veliki broj Šibenčana tijekom protekla dva dana potražio je liječničku pomoć zbog simptoma poput bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i povišene temperature. Iz šibenske bolnice potvrdili su povećan broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, dok uzrok zasad nije poznat.

Jedna Šibenčanka za Šibenik.in ispričala je da su zbog ozbiljnih tegoba u bolnici završili članovi njezine obitelji.

"U bolnici su mi završili dvoipogodišnji unuk i majka od 80 godina, i jako su loše. Čekaonica u bolnici je puna ljudi s istim tegobama", kazala je Neda za Šibenik.in u utorak navečer.

Ona, kao i dio drugih građana, sumnja da bi tegobe mogle biti povezane sa svinjetinom kupljenom na Veliku Gospu u jednoj šibenskoj mesnici te da bi mogla biti riječ o salmoneli. Međutim, za takve sumnje zasad nema službene potvrde, a uzrok bi trebao biti poznat nakon obrade uzetih uzoraka.

Da je posljednjih dana zabilježen povećan broj pacijenata, potvrdila je ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije dr. Ivana Skorić.

"Istina je da je primljen veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, a u ovom trenutku razmatra se o hospitalizaciji jednog pacijenta", rekla je.

O mogućem izvoru zaraze nije željela nagađati prije nego što Odjel za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije završi obradu uzoraka.

Salmoneloza je crijevna zarazna bolest koju uzrokuju bakterije roda Salmonella. Do zaraze može doći konzumacijom kontaminirane hrane ili vode, a bakterija se može pojaviti, među ostalim, u nedovoljno termički obrađenom mesu, jajima, mlijeku i mliječnim proizvodima te školjkama.

Dok ne stignu rezultati mikrobioloških analiza, nije moguće potvrditi jesu li slučajevi zabilježeni u Šibeniku povezani sa salmonelom niti utvrditi eventualni zajednički izvor zaraze.