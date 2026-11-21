Iz Imotskog stižu prizori koji će razveseliti brojne ljubitelje prirode. Modro jezero, jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena Dalmacije, ponovno se počelo puniti vodom, nakon što je početkom listopada ostalo potpuno suho.

Kako javlja Radio Imotski, nakon gotovo dva mjeseca ponovno su proradili izvori koji napajaju jezero, a voda se postupno vraća na njegovo dno.

Oborine pokrenule podzemne tokove

Posljednjih dana zabilježeno je dulje razdoblje kišnog vremena, uz veće količine oborina na području Imotske krajine, ali i susjedne Bosne i Hercegovine. Upravo su te oborine, prema svemu sudeći, ponovno aktivirale podzemne vodene tokove koji napajaju Modro jezero. Iako voda zasad pristiže polako, prvi znakovi punjenja već su vidljivi. Jezero je još daleko od razine vode kakvu Imoćani i posjetitelji pamte iz razdoblja kada je bilo puno, no njegov se izgled postupno mijenja.

Dobre vijesti za Imotsku krajinu

Modro jezero jedan je od najprepoznatljivijih simbola Imotskog i nezaobilazna turistička atrakcija koja svake godine privlači brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Njegovo presušivanje početkom listopada ponovno je otkrilo suho jezersko dno, a sada se, zahvaljujući oborinama i aktiviranju izvora, voda počela vraćati. Premda je za značajnije podizanje vodostaja potreban nastavak dotoka vode, najnoviji prizori iz Imotskog bude optimizam da bi Modro jezero postupno moglo vratiti svoj prepoznatljivi izgled.

Fotografije i videozapise ponovnog punjenja jezera zabilježio je Boško Ćosić, a objavio Radio Imotski.