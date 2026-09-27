Modrić zabio u 203. nastupu za Hrvatsku pa poručio: "Ne trebamo se prilagođavati nikome, pa ni Španjolskoj"

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić imao je još jednu večer za pamćenje u dresu Vatrenih. U utakmici protiv Češke upisao je 203. nastup za Hrvatsku, a pritom je stigao i do jubilarnog 30. pogotka za reprezentaciju.

Nakon susreta Modrić je naglasio da je najvažnije bilo pobjedom otvoriti novo razdoblje pod vodstvom novog-starog izbornika Slavena Bilića.

– Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno startati pobjedom, da novom-starom izborniku podarimo pobjedu. Bilo je dosta dobrih stvari, ali i nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon njihova izjednačenja. Do njihovog gola mogli smo voditi komotno dva-tri razlike, a onda smo primili gol i igrali gore-dolje, što nama ne odgovara. Ali bila je bitna pobjeda, ima dosta pozitivnih stvari. Moramo se okrenuti sljedećim utakmicama – rekao je Modrić za stranice HNS-a.

Pogodak proslavio s Bilićem

Modrić je svoj 30. reprezentativni pogodak emotivno proslavio upravo sa Slavenom Bilićem. Prisjetio se pritom zanimljive poveznice s prvim Bilićevim mandatom na klupi Hrvatske.

– Lijepo je opet zabiti gol, sretan sam. Zabio sam i kad je Slaven debitirao protiv Italije prvi put, vratio se, opet gol, nije loše. Više sam sretan zbog pobjede, naravno.

Govoreći o prvim dojmovima nakon promjene na klupi, hrvatski kapetan smatra da je još prerano za ozbiljnije zaključke, ali ističe pozitivnu energiju u momčadi.

– Još je prerano za neke zaključke, ali dosta je sve pozitivno. Kad novi izbornik preuzme reprezentaciju svi žele dati više, puno više energije, želje, htijenja. Ne kažem da toga nije bilo prije, ali to još više dolazi do izražaja kad je došao novi izbornik.

Dodao je kako Bilić već pokušava uvesti određene novosti u igru, za što će reprezentaciji trebati vremena.

– Ima nekih stvari koje želi od nas, trebat će vremena da se to sve usavrši, ali sve lakše ide kad se pobijedi. Bitno je bilo pobijediti, sad idemo dalje. Vjerujem da ćemo ove dobre stvari pokušati ponoviti u idućoj utakmici, ove loše smanjiti na minimum jer igramo protiv jedne od najboljih momčadi svijeta.

„Nakon primljenog gola ušli smo u konfuziju“

Modrić nije skrivao da je bilo i dijelova utakmice kojima Vatreni ne mogu biti zadovoljni. Posebno je izdvojio reakciju momčadi nakon češkog pogotka.

– Kad smo primili gol, ušli smo u konfuziju, što nam se često zna događati. Na tom segmentu moramo poraditi, da ostanemo i dalje kompaktni i ne raspadnemo se. Pogotovo u utakmicama koje slijede, nećemo smjeti ostavljati puno prostora.

Osvrnuo se i na doprinos Luke Vuškovića i Joška Gvardiola u izgradnji napada iz posljednje linije.

– Važno je kad imaš igrače koji mogu ući u igru s loptom, koji znaju igrati. To je veliki plus za nas, ali tu su i igrači koji su igrali prije, i Šutalo, i Pongračić, i Ćaleta-Car imaju te kvalitete.

Takav profil braniča, smatra Modrić, olakšava posao veznim igračima jer se ne moraju toliko spuštati po loptu.

– S te obrambene strane imali smo igrače na visini zadatka. Nije ništa novo, ali je to jedan plus kad znaš da će ti dati tu loptu, podvaliti je između linija, da se ne moramo previše spuštati puno.

Slijedi Španjolska: „Trebamo igrati našu igru“

Pred Hrvatskom je sada znatno zahtjevniji ispit protiv Španjolske. Modrić je svjestan kvalitete sljedećeg suparnika, ali poručuje da Vatreni neće odstupati od vlastitog načina igre.

– Vidjeli smo rezultat iz Londona, pokazatelj je njihove kvalitete da odu na Wembley i dobiju 3:2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu.

Kapetan vjeruje da Hrvatska ima dovoljno kvalitete da se suprotstavi Španjolcima.

– Imamo svoje kvalitete i sigurno će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način, kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru, kao i uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira na to što je u pitanju Španjolska.

Modrić je zaključio kako Hrvatska ni ranije nije mijenjala svoj identitet zbog snage protivnika.

– Nikad to nismo ni radili, ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu, nadam se da ćemo biti na pravoj razini – poručio je kapetan Vatrenih.