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Modrić: "Prvi put u 20 godina osjećam sram"

Nakon povijesnog debakla Hrvatske
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Luka Modrić

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. Engleska je na riječkoj Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija slavila s čak 7:0. Po dva pogotka postigli su Harry Kane i Bukayo Saka, dok su mrežu Hrvatske po jednom zatresli Anthony Gordon, Jude Bellingham i Morgan Rogers.

Nakon teškog debakla pred novinare je stao hrvatski kapetan Luka Modrić.

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"Ovo je nedopustivo"

"Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Tu sam 20 godina i moram reći da prvi put osjećam sram nakon utakmice. Može se izgubiti, oni su bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled... Ovo je nedopustivo. Prvi put u 20 godina osjećam baš sram", poručio je Modrić.

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Kapetan Vatrenih naglasio je kako nakon ovakvog poraza momčad mora ostati zajedno. "Ne treba upirati prste jedni u druge. Trebamo biti zajedno u ovome, kao što smo uvijek bili. Gubili smo i ranije velikim razlikama, ali osjećaj nakon ove utakmice potpuno je drukčiji. Nikad se nisam ovako osjećao. Ispričavam se", rekao je.

Užas i debakl!

Modrić izašao u 57. minuti

Luka Modrić (41), rekorder hrvatske reprezentacije s 205 nastupa, protiv Engleske nije imao svoju večer. Na terenu je ostao do 57. minute, kada ga je zamijenio Kristijan Jakić.

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