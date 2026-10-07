Modrić prokomentirao Perišićev crveni karton, ali i što je pričao s Garcijom

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a rezultat je otišao na stranu Španjolske, 1:2 nakon što je za Hrvatsku zabio Perišić u 17. minuti, a Merino u 61. i 88. minuti za pobjedu. Od 81. je minute Hrvatska igrala s igračem manje jer je Perišić bio isključen zbog drugog žutog odnosno crvenog kartona.

Na novinarska je pitanja o utakmici odgovarao kapetan Vatrenih Luka Modrić.

Komentar utakmice?

Dobro je, slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nije išao nama u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabijemo, odemo na 2:0, možda bi zabili još koji gol, ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo danas imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno, protiv ovakvih ekipa, kao što je Španjolska, moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika. Bez obzira na poraz, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost. Idemo sad dalje i još nas čekaju dvije utakmice, ali ovo je već bolji osjećaj nego nakon prošle utakmice.

Što vam je rekao izbornik nakon utakmice, kako je bio razgovor u svlačionici večeras?

Ništa, izbornik je bio pozitivan, pokušao je ostati pozitivan nakon prve utakmice, odnosno nakon prve utakmice, nakon Engleza, koliko god je bila teška situacija, ali to je život, to je nogomet, moraš ići naprijed. Ne možeš ostati u onom negativnom osjećaju i sad zašto ovo, kako ovo, nema toga. Mislim da je današnja utakmica prikazana s čime možemo biti zadovoljni, iako ne rezultatom, ali sa igrom i sa pristupom da. Opet ponavljam, kad ne iskoristiš šanse, ovakve te ekipe kazne. A izbornik je, opet ponavljam, htio biti pozitivan, pričao je dosta i pojedinačno i sa ekipom, i mi smo imali jedan razgovor. Idemo dalje, ova reprezentacija ima dobru budućnost, ali moramo shvatiti da bez borbenosti, trke, agresivnosti, duel-igre, zajedništva, sva ta kvaliteta koju posjedimo neće doći do izražaja nikada, ako nemamo prvo ovo. Prvo moramo biti čvrsti, agresivni, zajedno i onda će naša kvaliteta doći do izražaja. A ako mislimo da prvo ćemo s kvalitetom nešto napraviti bez rada, nema šanse.

Zašto je do toga došlo? Jeste li upali u neku komfort zonu?

Pa ne vjerujem da smo upali u komfort zonu, jednostavno se dogodilo, igrali smo protiv velike ekipe, previše smo im dopustili, bili smo nekako, ne znam, monotoni, letargični. Kad takvim ekipama daš puno prostora, oni te jednostavno razbiju, što se nama dogodilo. Zašto je to tako bilo, ne znam. Bilo je dosta igrača koji su bili virozni, ja mislim da je to izbornik spomenuo, je li to u nekom dijelu imalo mali utjecaj, ne želim tražiti iznimke, jednostavno je to što smo odigrali tako ispod svake razine i to se više nikad ne smije ponavljati. Moramo izvući pouke iz toga, mislim da smo ih izvukli po prikazanom danas, ali nažalost opet nije bilo dovoljno jer protiv ovakvih ekipa ako ne iskoristiti svoje šanse, oni te kazne i opet izgubiš.

Kako komentirate drugi žuti karton za Perišića?

A što komentirati, po meni nije. Vidi se da se izmiče, da ga ne želi opće dirati, ovaj je malo to iscenirao, glupi crveni karton, ali možeš ići pogledat na VAR jer valjda sad ima novo pravilo, ako nije žuti karton 100 % da ga možeš skinut. Šteta, da smo ostali sa 11 igrača da ne bismo sigurno izgubili. Šteta, imao je i Perija onu dobru šansu, nevjerojatna obrana za 2:1, ali što je, tu je, idemo dalje i ovo je putokaz kako trebamo.

Bez obzira na poraz?

Teško je uvijek kad se izgubi, ali osjećaj je puno bolji.

Što ste prokomentirali s Cucurellom i trenerm Garcijom?

Pa ništa, s Cucurellom bolje da ne pričam što sam ja njemu rekao. Bilo mi je drago upoznati trenera Garciju, pratim dosta našu ligu, pratim što radi u Hajduku, mislim da radi odličan posao i malo smo popričali. Popričali smo uopće o svemu o životu, kako je u Splitu, kako je u ekipi, malo nogometne teme i lijepo ga je bilo vidjeti i upoznati.

Neki savjete za derbi Hajduku?

Ne, ne bih mu dao savjete jer sam ja ipak dinamovac. Mogu mu jedino dati loše savjete.