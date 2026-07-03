Modrić o odlasku iz reprezentacije: "Brzo ćete sve znati"

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić s dosta frustracija pričao je o suđenju na utakmici Hrvatska - Portugal. Vatreni su u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva eliminirani od Portugalaca u susretu u kojem su im poništena tri zgoditka, piše gol.hr.

Modrić je usporedio šokantan poraz od Turske na EP-u 2008 i noćašnji protiv Portugala.

"Ne znam što je teže od 2008. Teško će biti što teže od toga. I sada je teško, ali to je nogomet. Porazi i pobjede su sastavni dio ovoga čime se bavimo, zato je toliko zanimljivo, zato ga svi vole, jer puno ima emocija", komentirao je Modrić.

Bila mu je ovo 202. utakmica u dresu Vatrenih i sada sve zanima je li ujedno bila i posljednja. Na pitanje nastavka (reprezentativne) karijere Modrić je odgovorio:

"Nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve znati", poručio je na kraju.