Modrić nakon velike pobjede Milana nad Interom otkrio zašto je odlučio ostati: "Ovdje se osjećam voljeno i cijenjeno"

Milan je u velikom gradskom derbiju svladao Inter rezultatom 3:1 i na najbolji mogući način odgovorio na bolan poraz od Bologne. Jedan od ključnih igrača pobjedničke momčadi ponovno je bio hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je odigrao svih 90 minuta i nakon utakmice otvoreno govorio o ambicijama kluba, atmosferi na San Siru i razlozima zbog kojih je odlučio nastaviti karijeru u Milanu.

U razgovoru za CBS Sports Golazo 41-godišnji Modrić nije skrivao oduševljenje nastupom svoje momčadi protiv najvećeg rivala.

„Možda naša najbolja utakmica sezone”

Milan je odlično otvorio susret i poveo pogocima Christiana Pulisica i Adriena Rabiota. Alessandro Bastoni potom je smanjio zaostatak Intera, ali je Diego Moreira spektakularnim pogotkom iz slobodnog udarca postavio konačnih 3:1.

Modrić je nakon posljednjeg sučeva zvižduka istaknuo da je njegova momčad potpuno zaslužila pobjedu.

„Nevjerojatna pobjeda i nevjerojatna predstava. Mislim da nam je ovo možda najbolja utakmica sezone, zaslužili smo to. Posebno nakon bolnog poraza prošli tjedan”, rekao je hrvatski kapetan.

Pobjeda u gradskom derbiju stigla je u važnom trenutku za Milan, koji se želio vratiti na pobjednički put nakon neugodnog poraza od Bologne.

Modrić upozorio suigrače: „Ne možemo si dopuštati takve poraze”

Iako je bio iznimno zadovoljan pobjedom protiv Intera, Modrić je naglasio da jedna velika utakmica nije dovoljna za ostvarivanje najviših ciljeva.

Prema njegovim riječima, Milan mora pronaći kontinuitet i izbjeći oscilacije koje bi ga mogle skupo stajati u borbi za trofeje.

„Ne možemo si dopuštati poraze poput onog protiv Bologne ako ciljamo na velike stvari. Morate biti pozitivni, ne se žaliti, dokazati se protiv Intera. Rastemo kao momčad, bit će uspona i padova, ali moramo smanjiti te padove ako želimo napad na titule”, poručio je Modrić.

Iskusni hrvatski veznjak tako je jasno dao do znanja da momčad ima kvalitetu za velike rezultate, ali da je potrebno zadržati visoku razinu igre i protiv suparnika koji na papiru nisu toliko zahtjevni.

„Atmosfera na San Siru bila je nevjerojatna”

Posebno mjesto u Modrićevim dojmovima zauzeli su navijači Milana, koji su tijekom cijele utakmice stvarali sjajnu atmosferu.

Hrvatski kapetan priznao je da ga podrška s tribina oduševljava otkako je stigao u klub.

„Bilo je nevjerojatno. Otkako sam došao, atmosfera je sjajna na svakoj utakmici, a posebno u ovakvim derbijima. Od zagrijavanja su bili sjajni, ova atmosfera svima pomaže”, istaknuo je.

Pobjeda protiv gradskog rivala dodatno je razveselila navijače, a Modrić je još jednom pokazao koliko mu znači igrati pred ispunjenim tribinama San Sira.

Otkrio zašto je odlučio ostati u Milanu

Na kraju razgovora Modrić se osvrnuo i na svoju budućnost te objasnio što ga je motiviralo da nastavi igrati za Milan.

Iako je u 41. godini života, hrvatski kapetan naglašava da se i dalje osjeća odlično te da nije izgubio ljubav prema nogometu.

„Osjećam se dobro, voljeno i cijenjeno ovdje. Razgovarao sam s klubom i novim trenerom jer se osjećam dobro i još volim igru. Htio sam nastaviti uživati i pomagati mladima da se razvijaju i postižu uspjehe”, objasnio je.

Posebno je istaknuo važnost mladih igrača i njihova razvoja.

„Mislim da imaju sve potrebno, a onda ćemo vidjeti što možemo napraviti skupa”, dodao je Modrić.

Njegove riječi potvrđuju da mu, uz osobne ambicije, veliku motivaciju predstavlja i mogućnost prenošenja iskustva na mlađe suigrače.

Milan se približio vrhu ljestvice

Pobjedom nad Interom Milan je stigao do 21 boda i privremeno zauzeo četvrto mjesto u Serie A, sa četiri boda zaostatka za vodećim momčadima.

Slavlje u gradskom derbiju vratilo je samopouzdanje momčadi nakon poraza od Bologne, ali Modrić je jasno poručio da prava iskušenja tek slijede.

Hrvatski kapetan vjeruje da Milan ima kvalitetu za borbu za trofeje, no ključ uspjeha vidi u kontinuitetu, zajedništvu i izbjegavanju nepotrebnih kikseva.