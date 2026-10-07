Modrić nakon Španjolske: "Nismo zaslužili izgubiti, odluku o kraju donijet ću mirno"

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić smatra da su Vatreni zaslužili najmanje bod protiv Španjolske. Hrvatska je u Splitu poražena 1:2 u Ligi nacija, no Modrić je nakon susreta istaknuo dobru igru momčadi, posebno tijekom prvog poluvremena.

Hrvatska je imala prilike za drukčiji rasplet, ali ih nije uspjela pretvoriti u pogotke.

“Pokazali smo dobru sliku, posebno u prvom poluvremenu u kojem smo bili bolji. Mogli smo na odmor otići s vodstvom od 2-0. Energija i pristup bili su onakvi kakvi trebaju biti, ali nismo iskoristili svoje prilike, a protivnik kvalitete poput Španjolske to ne prašta. Pokazali smo karakter protiv najbolje momčadi na svijetu. Nismo zaslužili izgubiti,” kazao je Modrić.

Na završnicu utakmice utjecalo je i isključenje Ivana Perišića u 79. minuti. Modrić vjeruje da bi Hrvatska, da je ostala kompletna, uspjela izboriti barem remi. Posebno važnom smatra reakciju reprezentacije nakon prethodnog teškog poraza od Engleske 0:7.

Još ne razmišlja o oproštaju

Modrić je govorio i o nastavku svoje karijere. I nakon 20 godina u hrvatskoj reprezentaciji još uvijek osjeća želju za igranjem i ne želi unaprijed određivati datum oproštaja.

“Ponosan sam na sve što sam postigao s Hrvatskom svih ovih godina”, rekao je 41-godišnji veznjak.

“Ne znam što bih vam rekao o sebi. I dalje imam ambiciju, strast i snagu. Ne znam koliko ću još dugo igrati. Ne želim sada dati odgovor pa se poslije zbog njega kajati. Odluku ću donijeti potpuno mirno, nakon osluškivanja svog tijela”, naglasio je.

Real Madrid i dalje je njegov dom

Nakon završetka igračke karijere nije isključen ni Modrićev povratak u Real Madrid, gdje je proveo 13 godina i osvojio 28 trofeja. Hrvatski kapetan otvoreno priznaje da bi ponovno biti dio madridskog kluba za njega bilo nešto posebno.

“Real Madrid je moj dom, tamo sam proveo 13 godina. Već sam rekao da bih volio biti koristan i pomoći koliko god mogu, ali moram se pripremiti i vidjeti koja bi to uloga bila, želi li klub to i tako dalje. Usredotočen sam na nogomet, ali Real Madrid je moj dom. To bi bio san, bez forsiranja bilo čega.”

Modrić prati zbivanja u Realu, a otkrio je i da se javio Joséu Mourinhu, treneru koji ga je 2012. godine doveo u Madrid.

“Poslao sam poruku Mourinhu kako bih mu poželio sreću i rekao mu da je u klubu u kojem zaslužuje biti jer je to najveći klub. Razgovaram s nekim igračima i pratim sve. Real Madrid ima sjajnu momčad i sezona je duga, mislim da mogu preokrenuti situaciju.”

O Messiju i Ronaldu

Modrić se osvrnuo i na oproštaj Lionela Messija od argentinske reprezentacije, istaknuvši koliko cijeni jednog od svojih najvećih suparnika tijekom karijere.

“Šteta je što se oprašta, ali to je njegova odluka i moramo je poštovati. Osvojio je Svjetsko prvenstvo koje je želio i jedan je od najboljih igrača na svijetu. Bilo mi je zadovoljstvo igrati protiv njega, iako sam zbog njega patio i s Hrvatskom i s Real Madridom. Zaista je bilo zadovoljstvo gledati ga kako igra. On je jedinstven igrač i želim mu puno sreće.”

Situaciju oko Cristiana Ronalda u portugalskoj reprezentaciji, kaže, nije detaljno pratio.

“Nisam razgovarao s njim. Ne znam točno što se dogodilo i nisam se time bavio jer sam ovdje imao svojih problema. Šteta je što se to događa u njegovoj zemlji. Cristiano zaslužuje veliki oproštaj, zato ne znam točno što se dogodilo, ali nadam se da će se situacija riješiti jer je Cristiano najveći igrač Portugala”, zaključio je Modrić.