Modrić na klupi protiv Engleske? Bilić sprema veliki zaokret u taktici i sastavu Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 (Nova TV) na Wembleyju igra utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić suočava se s velikim problemima pri sastavljanju momčadi jer mu nedostaje niz ključnih igrača.

Uoči početka utakmice Sportske novosti pišu da će Hrvatska nastupiti u formaciji 3-4-2-1.

Sastav bi trebao izgledati ovako: Livaković; Gvardiol, Vušković, Stanišić - Vlašić, Mišić, Kovačić, Smolčić - Baturina, Sučić - Matanović.