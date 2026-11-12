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Modrić na klupi protiv Engleske? Bilić sprema veliki zaokret u taktici i sastavu Hrvatske

Evo kako bi trebao izgledati sastav
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Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 (Nova TV) na Wembleyju igra utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić suočava se s velikim problemima pri sastavljanju momčadi jer mu nedostaje niz ključnih igrača.

Uoči početka utakmice Sportske novosti pišu da će Hrvatska nastupiti u formaciji 3-4-2-1.

Sastav bi trebao izgledati ovako: Livaković; Gvardiol, Vušković, Stanišić - Vlašić, Mišić, Kovačić, Smolčić - Baturina, Sučić - Matanović.

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