Modrić: "Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas"

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je važnu pobjedu, a nakon susreta svoje dojmove iznio je izbornik Zlatko Dalić.

Dalić je naglasio kako utakmica nije bila nimalo jednostavna te da je protivnik stvarao probleme, osobito brzinom i opasnim kontranapadima.

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"Bila je vrlo teška i borbena utakmica. Protivnik je vrlo brz i opasan u kontrama. U drugom poluvremenu bili smo puno bolji. Imali smo teških trenutaka, trebala nam je pobjeda i tri boda da se dignemo", kazao je Dalić.

Nakon susreta oglasio se i Luka Modrić, kojem je ovo bila 200. utakmica u hrvatskom dresu.

"Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. 100. utakmica nije završila tako dobro. Željeli smo ostvariti pobjedu, a ostvariti 200 utakmica u najdražem dresu je posebna stvar. Imam osjećaj kao da smo igrali u nekom grču i to se osjetilo, ali smo imali dobrih trenutaka kako je utakmica odmicala", rekao je Modrić.

Izbornik je posebno istaknuo bolju igru Hrvatske u nastavku susreta, kada je njegova momčad preuzela više kontrole i pokazala reakciju nakon zahtjevnog prvog dijela.