„Modra i zelena“ vraća se u Makarsku: Stiže šest izvođača, tri filma i veliko rođendansko slavlje

Kad se rujansko sunce spusti prema pučini, a svjetla pozornice upale nad makarskom lukom, grad pod Biokovom ponovno će dobiti boje po kojima ovaj festival nosi ime. Od subote 19. do ponedjeljka 21. rujna četvrto izdanje Festivala „Modro i zeleno“ donosi šest koncertnih nastupa, tri filmske projekcije i posebno obilježavanje rođendana Milana Mladenovića.

Festival posvećen glazbi i nasljeđu jednog od najvažnijih autora regionalne rock-scene tijekom tri dana povezat će Park fra Jure Radića, poluotok Osejavu i Ljetno kino Makarska. Ovogodišnji program okuplja velika glazbena imena, novu regionalnu scenu i mlade makarske glazbenike, potvrđujući da „Modro i zeleno“ nije tek festival sjećanja, nego mjesto na kojem Milanova ostavština nastavlja živjeti kroz nove autore, novu publiku i glazbu koja ne poznaje granice.

Koncertni dio festivala počinje u subotu, 19. rujna, nastupom Elene Vasove, prošlogodišnje dobitnice Nagrade Milan Mladenović. Nakon nje na pozornicu u Parku fra Jure Radića stižu TBF, bend čije su pjesme već desetljećima nezaobilazan dio domaće glazbene scene, te Porto Morto, jedno od najprepoznatljivijih imena nove zagrebačke glazbene generacije.

Nedjeljna večer, 20. rujna, spaja makarske glazbene snage s velikim koncertnim imenima. Program će otvoriti mladi makarski bend BEG, a potom nastupaju Goran Bare & Majke te zagrebački kolektiv ABOP, poznat po koncertima koji elektroničku glazbu pretvaraju u snažno iskustvo uživo.

Ovogodišnja Nagrada Milan Mladenović bit će dodijeljena u Beogradu u ponedjeljak, 21. rujna, na dan Milanova rođenja. Budući da rođendan ove godine pada u ponedjeljak, nakon tri uzastopne dodjele u Makarskoj program Nagrade vraća se u Beograd, dok festivalski koncerti ostaju u Makarskoj tijekom vikenda. Riječ je o povezanim, ali zasebnim programskim cjelinama: finalisti sudjeluju u programu dodjele, dok na festivalu u Makarskoj tradicionalno nastupa dobitnik iz prethodne godine. Među 173 prijavljene pjesme međunarodni žiri ove je godine odabrao 12 finalista iz šest zemalja regije.

I dok će ime novog laureata biti proglašeno u Beogradu, Milanov rođendan slavit će se i u Makarskoj.

Priču o Milanovoj povezanosti s Makarskom ove godine dodatno upotpunjuje novi vidikovac Krug na poluotoku Osejava. Oblikovan kao kružna klupa prema zamisli arhitektica Branke Juras i Morane Ostojić, ime je dobio po još jednoj Milanovoj pjesmi. Smješten među borovima, s pogledom na more i otoke, još je jedan razlog da se prošeće Osejavom, zastane pred zalazak sunca i Makarska doživi u njezinim najprirodnijim bojama, modroj i zelenoj.

Filmska večer u Ljetnom kinu Makarska donosi tri različita pogleda na važne priče regionalne glazbe. Dokumentarni film „Električni orgazam za ljude budućnosti“ redateljice Marije Vukić prati bend na prekomorskoj turneji i otkriva manje poznate detalje iz njegove gotovo četiri desetljeća duge karijere. Kratki dokumentarni film „Praia do Ventu Eternu“ redatelja Đorđa Marjanovića nastao je od privatnih VHS snimki zabilježenih tijekom boravka Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube u Brazilu, gdje su 1994. godine snimali kultni album „Angel’s Breath“. Na programu je i nagrađivani dokumentarno-animirani film „Iza osmeha“ redatelja Marka Đorđevića, intiman portret Vlade Divljana oblikovan od njegovih obiteljskih snimki, glazbenih zapisa i osobnih uspomena. Filmski program pripremljen je u suradnji s Kinom Mediteran.

Festival „Modro i zeleno“ ime nosi po Milanovoj istoimenoj pjesmi. Rođen u Zagrebu, odrastao u Sarajevu i živio u Beogradu, Milan je cijelog života ostao vezan uz Makarsku, grad iz kojeg potječe njegova majka Danica i koji mu je bio ljetni dom. Pred modrinom mora i zelenilom Osejave i Biokova gotovo je nemoguće ne pomisliti da je upravo taj krajolik bio nadahnuće za „Modro i zeleno“ pjesmu čiji naslov u Makarskoj zvuči kao da je oduvijek pripadao ovom gradu.

Festival „Modro i zeleno“ održava se u Makarskoj od 2023. godine, dok Zadužbina Milana Mladenovića Nagradu koja nosi njegovo ime dodjeljuje od 2019. godine, uvijek na Milanov rođendan. Četvrto izdanje festivala organiziraju Turistička zajednica grada Makarske i Grad Makarska u suradnji sa Zadužbinom Milana Mladenovića iz Beograda.

„Modro i zeleno“ Milanovu ostavštinu ne čuva u tišini. Vraća je pozornici, filmu, novim glazbenicima i publici koja njegove pjesme i danas prepoznaje kao svoje. A u Makarskoj, između mora i Biokova, ta glazba još uvijek ima svoj prirodni krajolik.

Ulaz na sve programe festivala je slobodan.

PROGRAM

Subota, 19. rujna – park fra Jure Radića

Elena Vasova

TBF

Porto Morto

Nedjelja, 20. rujna – park fra Jure radića

BEG

Goran Bare i Majke

ABOP

Ponedjeljak, 21. rujna – Osejava, Ljetno kino

18.30 sati – okupljanje uz zalazak sunca na vidikovcu Krug, Osejava

Ljetno kino Makarska:

„Električni orgazam za ljude budućnosti“

„Praia do Ventu Eternu“

„Iza osmeha“