MODNA REVIJA U SPLITU Pogledajte kreacije koje su oduševile publiku

18. rujna u Dioklecijanovim podrumima u 18 sati održala se modna revija čiji je organizator Talijanska škola mode i dizajna Callegari.

U uvodnoj je riječi publika pozdravljena dobrodošlicom te pozvana na predstavljanje predanog rada polaznika škole Callegari. Ovim su događajem polaznici imali priliku iskazati se na Callegari fashion and design weeku 2026.

TEMA BIJELO NA BIJELO

Prva je tema "Bijelo na bijelo" uz ugodnu glazbu i prekrasne modele pokazala djela vrijednih dizajnerica.

Prikazane su modne kreacije različitih dizajnera koji bi im se pridružili na posljednjem izlazu uz pljesak publike.

Tko je rekao da bijela kombinacija mora biti "basic"- upravo su je dizajneri svojim talentom i autentičnošću dokazali da se spojem teksture, volumena i forme može proizvesti pravo remek-djelo.

Nije jednostavno spojiti materijale poput svile i čipke ili potpuno promijeniti oblik pojedinom materijalu, ali nadarene su dizajnerice uspješno to napravile.

TEMA CRNO NA CRNO

Kad počne pjevati Amy Winehouse, znate da se sprema nešto mračno. Pjesmom “Back to black” najavili su početak teme "Crno na crno".

Crne su kreacije krasili geometrijski oblici, drapirani materijali te kreativno iskorištavanje neuobičajenih predmeta koje ne bi vidjeli u svakodnevnim outfitima.

Nakon sat vremena uživanja u gledanju modnih djela, bilo je vrijeme za završnu riječ. Voditeljica je zahvalila organizatorima, vizažistima, Faith akademiji čiji su modeli hodali pistom, ostalima koji su na bilo koji način sudjelovali u reviji, a posebno su zahvalili Gradu Splitu koji je omogućio realizaciju ovog događaja.

“Škola Callegari postoji preko 30 godina u Hrvatskoj i jedna je od najstarijih škola koja nudi programe obrazovanja mode i dizajna. Večeras nam je velika čast ugostiti modne dizajnere naših škola iz Zagreba, Rijeke i Splita. Svi su se rado odazvali. Nadam se da vam se svidio njihov pogled na teme koje su im zadane. Bilo je jako izazovno i zasigurno ne bismo uspjeli bez potpore Grada Splita, naših kolega koji su uvijek na raspolaganju, mentora, predavača, Alena Sesartića koji je osmislio koreografiju modela i partnera. Baš sam ponosna jer je sve odlično odrađeno.”, kazala je Ivana Zelić.

“Organizacija je revije bila dosta zahtjevna zbog vremenskih uvjeta. Najprije smo trebali imati reviju u Arheološkome muzeju, ali smo se zbog najave kiše prebacili u Podrume Dioklecijanove palače gdje je atmosfera predivna. Organizacija modela je bila jednostavna jer imamo super djevojke u Splitu, ima ih dosta i jednostavno je raditi s njima. Što se tiče dizajnera, tu je rad koji je trajao tri mjeseca. Jako sam zadovoljna kako je sve prošlo, a iduće se godine nadam još boljoj reviji.”, dodala je Anamarija Asanović.

“Želim naglasiti da mi je drago da sam prvi put nakon toliko godina dobio priliku raditi ovakvo nešto. Modeli su predivni. Za ovo nisam imao puno vremena, sve je bilo na ho-ruk. Imao sam pola sata da napravim ovoliko izlaza, tako da sam zadovoljan. Uspjeli smo. Sretan sam zbog ovih mladih koji su dobili priliku. Pokazale su da Split zaista ima najlipše žene na svitu.”, kazao je koreograf Alen Sesartić.

Nakon završne riječi, organizirano je kratko druženje uz laganu glazbu i piće, čime je ova modna priča došla do kraja.