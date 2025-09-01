Moby Drea napušta Split: Tegljač Protug 75 stigao u luku

Ovaj vikend gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je kako je pokrenut postupak uklanjanja broda Moby Drea, koji stoji usidren u splitskoj luci.

"Za Split je krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda! U srijedu nas očekuje tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj ćemo zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita, koji će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima", poručio je Šuta.

Kako doznajemo, Protug 75 već je stigao u Split, a prema planu brod će danas ili sutra, ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti, biti otegljen i napustiti splitsku luku.

Odlazak Moby Dree otvara i pitanje daljnje sudbine prostora Brodosplita, o kojem će se raspravljati na spomenutoj sjednici Gradskog vijeća. Šuta je naglasio kako je upravo definiranje budućnosti brodogradnje jedan od ključnih koraka za grad i gospodarstvo Splita.