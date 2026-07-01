Moby Dick osvajač 1. malonogometnog turnira na Pazdigradu

Posljednjih dana igralište OŠ Žnjan-Pazdigrad bio je centar malonogometnih zbivanja na kojem se odigrao 1. malonogometni turnir na Pazdigradu.

Utakmice su se igrale u noćnim terminima, na turniru je sudjelovalo 38 ekipa, dok je mnogobrojna publika uživala u majstorijama malonogometaša. U finalu su se susrele ekipa Coca Juniors te Moby Dick, a potonji su osvojili prvo mjesto, dok su momci iz ekipe Coce Juniors osvojili drugo mjesto. Treće mjesto pripalo je ekipi Kod Albe barbershop.

Najboljim igračem turnira proglašen je Bepo Božić iz ekipe Moby Dick, titulu prvog strijelca odnio je Domagoj Topić iz ekipe Coce Juniors, a za najboljeg vratara izabran je Jakov Miše, također iz drugoplasirane ekipe Coca Juniors.