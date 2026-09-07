Mobitel splitskog gradonačelnika danas se užario od poruka

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas, 7. rujna, slavi 44. rođendan. Rođen je 1982. godine u Splitu, gradu u kojem je odrastao, školovao se i izgradio poslovnu i političku karijeru.

Šuta je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu, na smjeru financije, 2006. godine. Profesionalni put započeo je u Ministarstvu financija, gdje je radio kao porezni inspektor. Od 2014. do 2018. bio je direktor Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici, a potom je do 2023. vodio splitski Vodovod i kanalizaciju. Stalni je sudski vještak za poreze i financije.

U političkom životu istaknuo se kao predsjednik splitskog HDZ-a, gradski vijećnik i saborski zastupnik. Na lokalnim izborima 2025. godine izabran je za gradonačelnika Splita, pobijedivši u drugom krugu dotadašnjeg gradonačelnika Ivicu Puljka.

Šuta je oženjen suprugom Matildom, s kojom ima troje djece.