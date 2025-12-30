Mnoštvo prijatelja, suradnika i javnih osoba ispratilo je velikog Jakšu Marasovića na vječni počinak

Na posljednje počivalište na splitskom groblju Lovrinac u utorak je ispraćen Jakša Marasović. Sahrani su, uz članove obitelji, prisustvovali brojni prijatelji, poštovatelji i ugledne osobe iz javnog života. Među njima su bili bivši gradonačelnik Ivica Škarić, saborski zastupnik Ante Sanader, odvjetnik Vinko Ljubičić, Venko Ćurlin, Feđa Klarić te mnogi drugi.

Marasović je bio je dugogodišnji član Gradskog vijeća Grada Splita od 1997. do 2005. godine. Kao član tadašnjeg Gradskog poglavarstva te po struci građevinski inženjer, ostavio je značajan trag u gradskoj infrastrukturi. Između ostalog, nadzirao je hitno ravnanje i uređenje žnjanskog platoa prigodom pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Splitu i Hrvatskoj 1998. godine. Godine je proveo u upravi JANAF-a, a bio je i strastveni pratitelj zbivanja oko Hajduka. Bio je jedan od osnivača Hrvatske narodne stranke u Splitu te suradnik Savke Dabčević-Kučar.

Jakša Marasović ostat će upamćen po svom radu i doprinosu te po brojnim prijateljstvima koja je tijekom života stekao.