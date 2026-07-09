Mnoštvo praznih apartmana u Splitu za vikend Ultre. Jedan tip traži 142.500 € za kauč u 18 kvadrata

Sutra počinje 12. Ultra u Splitu i ove godine se dogodilo nezamislivo - netko može kupiti karte u četvrtak popodne te u petak popodne sjesti u automobil, krenuti u Split i usput rezervirati smještaj u centru grada.

Nekad je tijekom vikenda Ultre prepuno bilo sve u Splitu i u radijusu od 30 kilometara. No, ove godine nije tako. Organizatori Ultre tvrde da je posjetitelja sve više, što znači da je iz godine u godinu sve više i apartmana. Neki bi iznajmljivači ove godine mogli ostati prazni za vrijeme Ultre, budući da dan ranije na Bookingu itekako ima pristojnih opcija.

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Iako je većina popunjena, u Splitu je slobodno više od stotinu smještajnih jedinica

Prema Bookingu, čak 97% smještajnih jedinica zauzeto je ovog vikenda. Ali, apartmana u Splitu je toliko da se u ovih 3% slobodnih može lako pronaći apartman za ekipu i pritom ne izvrnuti džepove.

Među najskupljim slobodnim smještajima u Splitu tijekom Ultra Europe festivala dominiraju luksuzni apartmani i hoteli u samom središtu grada. Na vrhu ponude nalazi se Apartment White Stone – Diocletian Palace, smješten svega 150 metara od centra Splita, gdje tri noćenja za jednu osobu stoje 3.657 eura. Riječ je o apartmanu površine 54 četvorna metra s dvije spavaće sobe, a gosti su ga na Bookingu ocijenili iznimno visokom ocjenom 9,4.

Odmah iza njega nalazi se Cornaro Hotel, jedan od najpoznatijih splitskih hotela s pet zvjezdica, u kojem tri noćenja u superior dvokrevetnoj sobi stoje 3.465 eura. Slijedi Apartment Penthouse, prostrani apartman od 125 četvornih metara s velikom terasom i tri spavaće sobe, čija cijena za isti termin iznosi 3.439 eura.

Među najskupljim opcijama našli su se i apartman Calm & Relax with private Parking (3.360 eura), Luxurious Apartment Majda s tri spavaće sobe i dvije kupaonice (3.105 eura) te Cora Hotel, gdje tri noćenja u superior sobi stoje 3.060 eura. Sve navedene cijene odnose se na boravak jedne osobe tijekom tri festivalske noći i uključuju ili gotovo uključuju sve poreze i naknade.

Ima i povoljnih opcija

Ipak, ni tijekom festivalskog vikenda nije nemoguće pronaći povoljniji smještaj. Najjeftinija slobodna opcija na Bookingu u trenutku provjere bio je krevet u zajedničkoj spavaonici objekta Guest House Emilio 1, za koji je trebalo izdvojiti 290 eura za tri noćenja. Sličnu cijenu imao je i Adriatic Breeze Rooms, gdje je krevet u spavaonici stajao 300 eura, dok se dvokrevetna soba u objektu B&B Rooms Kampus mogla rezervirati za 338 eura. Za one koji ipak žele više privatnosti, cijene apartmana počinjale su od oko 390 eura za tri noći, koliko je stajao smještaj u Apartments Nena, dok su pojedini studiji i apartmani, poput onoga u blizini Žnjana, dosezali oko 540 eura.

Razlika između najjeftinije i najskuplje slobodne opcije tako prelazi 3.300 eura, što pokazuje koliko se ponuda razlikuje ovisno o vrsti smještaja, lokaciji i razini komfora tijekom jednog od najtraženijih turističkih vikenda u godini.

Stan od 18 kvadrata za 142 tisuće eura

Među ponudama se, međutim, mogu pronaći i cijene koje djeluju potpuno nestvarno. Tako se na Bookingu tijekom Ultra vikenda pojavio apartman površine svega 18 četvornih metara, smješten oko 900 metara od centra Splita, za koji se traži čak 142.500 eura za tri noćenja. Apartman nudi spavanje na kauču na rasklapanje

Nekoliko mjesta niže nalazi se i Beach central apartment, prostrani apartman od 120 četvornih metara smješten svega 350 metara od plaže i oko kilometar od centra grada, s cijenom od 14.850 eura za isti period. Teško je procijeniti jesu li ovakvi iznosi posljedica pogrešno unesenih podataka, pokušaja da se odvrate festivalski gosti od rezervacije ili tek neuobičajene strategije vlasnika smještaja. U svakom slučaju, riječ je o cijenama koje višestruko odskaču od ostatka ponude i više privlače pozornost nego što predstavljaju realnu tržišnu vrijednost.

Iako su mnogi Splićani dojma da je za Ultrom iz godine u godinu sve manji interes, organizatori to niječu.

Ovogodišnje izdanje Ultra Europe festivala održava se od 10. do 12. srpnja u Parku mladeži u Splitu, a organizatori tvrde da očekuju više od 150.000 posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta tijekom trodnevnog programa.

Festival je tijekom godina prerastao u jednu od najvećih glazbenih manifestacija u Hrvatskoj i jedan od najvažnijih turističkih događaja sezone, a uz glavni program u Splitu održavaju se i popratni događaji na Braču, Hvaru i Visu.