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Mnogima omiljena novinarka dala otkaz na HRT-u: "Jedan je život"

Čak 16 godina čekala je posao na HRT-u, sad je dala otkaz

Jedno od prepoznatljivih televizijskih lica Hrvatske radiotelevizije, novinarka, reporterka i voditeljica Martina Valdžić (48), odlučila je napraviti veliki profesionalni zaokret. Nakon dugogodišnje karijere na HRT-u, gdje je 2018. godine, poslije čak 16 godina rada kao vanjska suradnica, dobila stalno zaposlenje, odlučila je napustiti sigurnost redovnog radnog odnosa i karijeru nastaviti kao samostalna novinarka.

Vijest o njezinu odlasku iznenadila je brojne gledatelje, no sama Martina na cijelu situaciju gleda bez dramatike. U kratkom razgovoru, koji je uslijedio nakon vožnje motociklom, poručila je kako je odluka donesena promišljeno.

– Nema nikakve drame. Samo želim biti slobodna. Jedan je život – rekla je.

Iako više neće biti stalno zaposlena na HRT-u, suradnja s javnom televizijom se nastavlja. Naime, Valdžić će i dalje raditi kao vanjska suradnica, istodobno otvarajući prostor za nove projekte i suradnje s drugim partnerima.

Tijekom dugogodišnje novinarske karijere ostvarila je niz zapaženih projekata, a posljednjih godina posebno se istaknula kao autorica, scenaristica i voditeljica putopisno-dokumentarnog serijala "Sretni gradovi". Emisija je 2024. godine nagrađena Zlatnim Studijem za najbolju televizijsku emisiju.

Govoreći ranije o nastanku serijala, Valdžić je isticala kako ju je vodila želja da istraži što pojedine gradove čini poželjnim mjestima za život te koje vrijednosti stoje iza njihove kvalitete života.

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