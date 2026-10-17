Mnogi zaboravljaju na ovu funkciju perilice: Rublje će se brže osušiti, a neugodan miris vlage nestati

Ljeti je sušenje rublja jednostavno. Objesimo ga na balkon ili terasu i zahvaljujući visokim temperaturama može biti suho već za nekoliko sati. U jesen i zimu situacija je potpuno drukčija. Niže temperature, kiša i visoka vlažnost zraka znače da se stalak za sušenje rublja seli u stan.

Za kućanstva koja nemaju sušilicu tada počinje dobro poznat problem: rublje se suši satima, ponekad čak i dulje od jednog dana, a pritom može poprimiti neugodan ustajali miris.

Britanska stručnjakinja za održivi način života Wendy Graham, osnivačica platforme Moral Fibres, kaže da prvi korak prema bržem sušenju možemo napraviti i prije nego što rublje izvadimo iz perilice.

Nakon pranja još jednom pritisnite ovu tipku

Riječ je o dodatnoj centrifugi. Naime, neki programi pranja ne koriste najveću brzinu centrifugiranja. Kada pranje završi, možete odabrati zaseban program centrifugiranja i tako iz odjeće ukloniti dodatnu količinu vode, prenosi N1.

"Odjeća počinje poprimati neugodan miris vlage kada se predugo suši", objasnila je Graham za britanski Express te savjetovala dodatno centrifugiranje pri najvećoj brzini prikladnoj za pojedinu vrstu rublja.

Što manje vode ostane u tkanini, to će manje vlage kasnije morati ispariti u stanu. Posljedično, odjeća se može brže osušiti, a smanjuje se i mogućnost da zbog dugotrajnog sušenja poprimi neugodan ustajali miris, prenosi Metropolitan.si.

Pritom je važno pridržavati se oznaka za održavanje odjeće. Najveći broj okretaja nije prikladan za sve materijale jer osjetljive tkanine mogu zahtijevati znatno nježnije centrifugiranje.

Nemojte pretrpavati bubanj perilice

Važno je i koliko rublja odjednom stavljamo u perilicu. Iako smo često u iskušenju ugurati još jednu majicu ili ručnik, pretrpavanje bubnja nije najbolje rješenje.

Graham savjetuje da bubanj ne bude potpuno napunjen. Rublju je potrebno dovoljno prostora za kretanje kako bi voda i deterdžent tijekom pranja mogli učinkovito doprijeti do njega, a perilica ga potom mogla pravilno centrifugirati.

Kada je riječ o najvećoj dopuštenoj količini rublja, najbolje je pridržavati se uputa proizvođača perilice jer se preporučeno opterećenje razlikuje i ovisno o odabranom programu.

Kada izvadite rublje iz perilice, napravite još ovo

Brzina sušenja ne ovisi samo o količini vode koja je ostala u odjeći. Vrlo je važno i kako rublje objesimo.

Ako na stalak naguramo što više majica, hlača i ručnika, a mokri komadi međusobno se dodiruju, zrak među njima teško cirkulira.

Zato između pojedinih komada rublja ostavite malo prostora. Prije nego što ih objesite, dobro ih protresite i poravnajte, a deblje komade objesite tako da se što manje slojeva tkanine preklapa.

Posebnu pozornost posvetite ručnicima, trapericama, puloverima i drugoj debljoj odjeći jer zadržavaju mnogo vode i obično se najdulje suše.

Otvorite prozor, ali promišljeno

Tijekom sušenja mokrog rublja vlaga iz tkanina oslobađa se u prostoriju. Ako je prostor zatvoren i već prilično vlažan, voda će iz odjeće sporije isparavati.

Graham zato savjetuje dobro prozračivanje. Može pomoći već i povremeno kratko, ali intenzivno otvaranje prozora.

Ako imate odvlaživač zraka, možete ga postaviti u prostoriju u kojoj se suši rublje. Uređaj uklanja višak vlage iz zraka i tako stvara povoljnije uvjete za daljnje isparavanje vode iz odjeće.

Može pomoći i običan ventilator

Ako nemate odvlaživač zraka, može pomoći i ventilator. Nije potrebno da puše izravno u rublje najvećom snagom. Već i lagano strujanje zraka oko stalka može ubrzati isparavanje.

Zato stalak nije najbolje smjestiti u najmanji kut prostorije ili neposredno uz zid. Ako je moguće, ostavite nešto slobodnog prostora oko njega.

Postoje i električni stalci za sušenje rublja s grijanim prečkama, no osnovno pravilo ostaje isto: toplina pomaže, ali bez cirkulacije zraka sušenje će i dalje biti sporije.

Kada želimo da se odjeća što prije osuši, često je stavljamo izravno na radijator. Međutim, to nije najbolje rješenje.

Ako radijator prekrijemo mokrim rubljem, ometamo širenje topline u prostoriju, a istodobno velika količina vlage iz odjeće prelazi izravno u zrak.

Bolje je stalak postaviti u grijanu i dobro prozračenu prostoriju te omogućiti slobodno strujanje zraka između pojedinih komada rublja.