Mnogi vozači odmah gase ovu funkciju: Može li ovo doista spasiti motor?

Britanska platforma za financiranje automobilskih popravaka Bumper upozorila je da sustav dodatno opterećuje akumulator i starter te da bi česta ponovna pokretanja, osobito tijekom kratkih gradskih vožnji, mogla ubrzati trošenje pojedinih dijelova.

Bumper se pritom poziva na američkog mehaničara Scottyja Kilmera, koji tvrdi da velik dio trošenja motora nastaje upravo pri pokretanju. Vozačima koji svakodnevno provode mnogo vremena u kolonama zato savjetuju da razmisle o povremenom isključivanju sustava pritiskom na gumb koji je najčešće označen slovom 'A' unutar kružne strelice, piše tportal.

No znači li to doista da start-stop može uništiti motor?

Moderni automobili konstruirani su za česta pokretanja

Odgovor nije tako jednostavan. Istina je da automobil opremljen start-stop sustavom tijekom životnog vijeka može proći kroz višestruko veći broj pokretanja motora od klasičnog vozila. Autocar navodi procjenu prema kojoj se broj ciklusa može povećati s približno 50.000 na čak 500.000.

Zbog toga se u takve automobile ne ugrađuju isti starteri i akumulatori kao u starije modele. Starter je snažniji i otporniji, dok vozila najčešće koriste EFB ili AGM akumulatore, koji su konstruirani za mnogo veći broj ciklusa punjenja i pražnjenja.

Proizvođači prilagođavaju i druge dijelove motora. Ležajevi mogu imati posebne premaze koji smanjuju trenje, a suvremena motorna ulja dulje zadržavaju zaštitni film na pokretnim dijelovima.

Sustav se u pravilu neće aktivirati dok je motor hladan, kada je akumulator preslab ili kada bi gašenje ugrozilo rad klimatizacije i drugih važnih sustava. Ako temperatura motora ili ulja previše padne, elektronika će ga sama ponovno pokrenuti.

Britanski autoklub RAC zato tvrdnju da start-stop sustav sam po sebi oštećuje motor naziva mitom. Prema njihovu objašnjenju, automobili koji ga imaju tvornički su konstruirani da podnesu česta ponovna pokretanja.

Najviše može stradati pogrešan akumulator

Najrealniji dodatni trošak za vlasnika najčešće nije uništen motor, nego skuplja zamjena akumulatora. Običan akumulator ne može pouzdano podnijeti opterećenje vozila sa start-stop tehnologijom i može vrlo brzo otkazati.

Zato se pri zamjeni mora ugraditi akumulator odgovarajuće tehnologije i specifikacije. Ugradnja jeftinijeg, neodgovarajućeg modela može uzrokovati probleme s pokretanjem, nepravilno funkcioniranje sustava i kvarove električne opreme.

Povremeno isključivanje start-stop funkcije neće naštetiti automobilu, a nekim vozačima može biti ugodnije u vrlo sporim kolonama, pri manevriranju ili tijekom čestih zaustavljanja koja traju samo nekoliko sekundi. Ipak, nema čvrstih dokaza da bi ispravan tvornički sustav u pravilno održavanom automobilu trebalo stalno držati isključenim kako bi se spasio motor.

Vozači bi mnogo više pozornosti trebali posvetiti redovitoj izmjeni odgovarajućeg motornog ulja, stanju akumulatora i servisnim intervalima. Ako se motor teško ponovno pokreće, start-stop često prestaje raditi ili se pojavljuju upozorenja na instrumentnoj ploči, sustav treba pregledati u servisu.

Dakle, gumb sa slovom 'A' nije tajni prekidač koji motor spašava od sigurnog uništenja. Start-stop doista povećava broj pokretanja i opterećuje određene komponente, ali moderni automobili zbog toga imaju posebno prilagođene dijelove i zaštitne mehanizme, piše tportal.