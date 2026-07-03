Mnogi su se prisjetili 36 imotskih vitezova koji su živote dali za Hrvatsku

S tugom i ponosom kao i svake godine, predstavnici obitelji poginulih hrvatskih branitelja, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnici gradova Imotskog i Dubrovnika predvođeni gradonačelnicima Lukom Kolovratom i Matom Frankovićem, župan Dubrovačko- neretvanski Blaž Pezo, državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Zlatan Bašić, predsjednk Gradskog vijeća Dubrovnika Marko Potrebica , predstavnici i načelnici općina Imotske krajine Tomislav Šitum , Petar Petričević, Branko Knezović, Mijo Šuto, Ivan Karin, Miroslav Gaće, Mario Repušić i Toni Garac, pročelnik Damir Gabrić i županijski viječnik Petar Bitanga u ime Splitsko-dalmatinske županije i mnogi drugi, položili su vijence kod spomen obilježja u Trstenom, na 29. obljetnicu podizanja spomenika i 34. obljetnicu deblokade Dubrovnika i oslobađanja Golubova kamena.

Vijence i svijeće položili su u spomen na 36 imotskih vitezova poginulih za Domovinu Hrvatsku na širem dubrovačkom području, pripadnika 3. Imotske bojne 4. brigade HV. i 115. Imotske brigade HV.

Uz obračanje gradonačelnika Luke Kolovrata i Mate Frankovića, prigodno slovo održali su Jakiša Bubalo predsjednik Udruge hrvatskih dragoviljaca 3. bojne 4. brigade ZNG i predsjednik Vijjća Mjesnog odbora Trsteno Mato Butjerić.

Svetu misu u Crkvi svetog Vida, predvodio je imotski gvardijan Fra Zoran Kutleša.

Imena imotskih vitezova uklesana su na spomeniku za trajni spomen i vječnu zahvalnost: Mladen Aračić, Borislav Bašić, Frane Bubalo, Mate Čagalj, Milan Dragun, Ante Jerković, Marijan Jonjić, Dražen Jukić, Mate Juroš, Đondino Krnić, Ivica Kujundžić, Anđelko Kutleša, Branko Kutleša, Zoran Lendić, Jure Ljubičić, Zdravko Malenica, Željko Mandić, Joško Novović, Milan Mustapić, Marko Rako, Miodrag Perkušić, Blažen Rimac, Vlado Šurlina, Milan Trutina, Marijan Šuta, Mate Vučko, Ante Ujević, Vladimir Vuković, Joško Vuković, Josip Zdilar, Franko Zagorčić, Petar Žaja, Ivan Znaor, Vinko Žužul, Mate Zec i Milan Sičenica.