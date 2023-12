Mnogi su se ponadali ponovnoj kavi uz more. Evo kako stvari stoje oko Žbirca

Prije točno godinu dana popularni Žbirac zatvorio je svoja vrata. Sa žaljenjem su Splićani dočekali tu vijest, ali pomoći nije bilo. Upravo tada upravljanje plažom prešlo je u ruke Grada Splita.

Žbirac je koncesiju izgubio jer nije dobio uporabnu dozvolu. A nije je dobio jer je to nekada bio javni toalet pretvoren u kafić. U takvoj situaciji, bez uporabne dozvole, županija nije mogla izdati koncesiju.

25.000,00 eura bez PDV-a

Tvrtka Žnjan d.o.o. objavila je u srpnju ove godine javni natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog modula u uvali Bačvice na adresi Šetalište Petra Preradovića 2A (poviše pješčane plaže kraj novog dječjeg igrališta), mikrolokacija P-7D površine 12 m2, a prema Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2023. godinu.

Pisane prijave sa svim obveznim prilozima za sudjelovanje na licitaciji zainteresirani subjekti mogli su dostaviti najkasnije do 20. srpnja 2023. do 12 sati. Početna cijena licitacije predstavljala je iznos u eurima godišnjeg zakupa za prvu godinu korištenja zakupa, a iznosila je 25.000,00 eura bez PDV-a.

"Ne znamo kad bi mogli otvoriti"

Ante Akrap ponovno je postao zakupac kafića "Žbirac" na Bačvicama za 83.500 eura, no od srpnja do danas malo se toga vezano uz Žbirac promijenilo. Jedino novo što su građani mogli primijetiti oko Žbirca je modul koji je tamo postavljen prije nekoliko dana. Pojava modula dala je nadu da će Žbirac vrlo skoro otvoriti svoja vrata za sve one koji jedva čekaju ponovno sjesti na omiljenu lokaciju uz more, no čini se da to neće biti tako skoro.

"Postavili smo kontejner na osnovu ugovora, odnosno licitacije koja je bila i čekamo da se novi plan o pomorskom dobru počne primjenjivati, pa tako i na plaže", kaže nam Ante Akrap.

Ni sam ne zna kad će Žbirac ponovno otvoriti svoja vrata.

"Ne znamo kad bi mogli otvoriti, kad Grad Split kroz plan upravljanja to uplani. Nadamo se da ćemo kroz prvi mjesec znati nešto konkretnije", otkrio nam je.

A ako vidite da se oko Žbirca nešto čisti, ne nadajte se da je to zato što će uskoro početi s radom.

"Očistit ćemo okoliš, bar za blagdane da bude čisto okolo sve. Svi mogu koristit terasu", kazao nam je novi/stari vlasnik Žbirca.