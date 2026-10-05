Mnogi su likovali zbog zatvaranja splitske slastičarnice s kroasanima od 11 eura, a onda je stigao obrat

Jučer je odjeknula vijest o zatvaranju splitske slastičarnice Croasan, koja je veliku pažnju javnosti privukla i cijenama svojih kroasana, od kojih su neki dosezali i 11 eura.

Vijest o zatvaranju brzo se proširila društvenim mrežama, a komentara nije nedostajalo. Dok su jedni žalili zbog zatvaranja, mnogi su zaključili kako je presudila upravo visoka cijena proizvoda. Bilo je i onih koji su otvoreno likovali, uvjereni da je tržište reklo svoje i da je slastičarnica jednostavno – propala.

Takve reakcije potaknula je i objava samog Croasana, iz koje se nije moglo naslutiti što slijedi.

– Dana 5. srpnja 2025. krenula je naša priča. Od prvog dana nismo mogli ni zamisliti koliko će vas proći kroz naša vrata, koliko ćemo ljudi upoznati i koliko će Croasan postati više od običnog mjesta za kroasane.

Hvala svakome tko je došao, vratio se, preporučio nas prijateljima, podijelio našu objavu ili jednostavno bio dio ove priče. Bilo je stvarno posebno. Od sutra ne radimo. Hvala vam na svemu – objavili su na Instagramu.

Poruka je zvučala kao oproštaj, pa su je mnogi tako i protumačili. Međutim, samo dan poslije stigao je obrat.

Čini se da zatvorena vrata ipak nisu posljedica poslovnog neuspjeha. Upravo suprotno – prema novoj objavi, Croasan se širi.

– A tko kaže da se zatvorena vrata ne mogu ponovno otvoriti? Uskoro na dvije lokacije – objavili su danas.

Tako je priča koja je na društvenim mrežama već bila proglašena još jednim primjerom preskupog ugostiteljskog koncepta koji nije opstao dobila sasvim drukčiji nastavak.

Gdje će se nalaziti druga lokacija i kada će biti otvorena, zasad nisu otkrili. No jednom kratkom objavom dali su do znanja da jučerašnje zatvaranje, po svemu sudeći, nije bilo kraj njihove priče, nego uvod u novo poglavlje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CROASAN (@croasansplit)