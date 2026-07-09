Mnogi su dobili ovu poruku na mobitel: Šibenska policija otkrila da se radi o opasnoj prevari

Policijska uprava šibensko-kninska upozorava građane na novi pokušaj prijevare putem lažnih SMS poruka.

Tijekom jučerašnjeg dana policija je zaprimila više dojava građana koji su primili poruku u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja te da trebaju podmiriti novčanu kaznu putem poveznice.

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Iz policije ističu kako nikada ne šalju obavijesti o plaćanju prometnih kazni putem SMS poruka te pozivaju građane da na takve poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju poveznice koje se u njima nalaze.

Riječ je o tzv. smishing prijevari, odnosno obliku kibernetičke prijevare u kojoj počinitelji koriste lažne SMS poruke kako bi građane naveli na otkrivanje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka.

U porukama se najčešće nalazi poveznica koja vodi na lažne internetske stranice ili obrasce, gdje se od korisnika traži unos podataka koji se potom mogu zloupotrijebiti.

Policija još jednom poziva građane na oprez te podsjeća da se prije bilo kakvog plaćanja ili unošenja osobnih podataka dobro provjeri vjerodostojnost poruke.

Više informacija o različitim oblicima prijevara i načinima zaštite građani mogu pronaći na stranici Web heroj.