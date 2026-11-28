Na jednom od najprometnijih splitskih raskrižja, kojim svakodnevno prolaze brojni vozači, ispod površine ceste nalazi se infrastrukturni objekt čija će uloga posebno doći do izražaja za vrijeme kišnih epizoda. Riječ je o novom retencijskom bazenu kapaciteta čak 450.000 litara, izgrađenom ispod raskrižja Solinske ulice i Ulice Domovinskog rata. Vodovod i kanalizacija Split objavio je u petak informativni video u kojem predstavlja lokaciju i tehničke karakteristike objekta. Bazen je treći od ukupno sedam takvih objekata predviđenih velikim projektom aglomeracije Split – Solin.

Najonečišćenija kišnica više neće izravno završavati u moru

Tijekom sušnih razdoblja na gradskim prometnicama nakupljaju se različite nečistoće, među kojima su prašina, ostaci goriva i ulja te sitne čestice nastale trošenjem automobilskih guma. S početkom kiše voda ispire taj materijal s kolnika, zbog čega prvi oborinski val može biti znatno onečišćeniji od vode koja otječe kasnije. Upravo je njegovo zadržavanje osnovna zadaća novog splitskog bazena. Kapacitet od 450 kubičnih metara omogućit će privremeno prikupljanje velike količine takve vode i njezino kontrolirano usmjeravanje prema sustavu odvodnje.

Voda će odlaziti prema Stupama

Prikupljena voda preko crpne stanice Duje postupno će se usmjeravati prema središnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, gdje je predviđeno njezino biološko pročišćavanje. Osim zaštite morskog okoliša, objekt će pridonijeti reguliranju dotoka vode u kanalizacijski sustav. Opremljen je i tehnologijom samočišćenja koja smanjuje zadržavanje taloga i pojavu neugodnih mirisa. Poseban ekološki značaj ima zaštita Vranjičkog zaljeva, smještenog uz gusto urbanizirano i prometno opterećeno područje Splita i Solina.

Dio projekta vrijednog više od 321 milijun eura

Izgradnja bazena stajala je 690.000 eura, a provedena je unutar šireg ugovora za unaprjeđenje sustava odvodnje i vodoopskrbe Splita, vrijednog gotovo 32,38 milijuna eura. Cjelokupan projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin vrijedan je više od 321 milijun eura. Za drugu fazu projekta osigurano je približno 165,37 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije. Iako će velik dio nove infrastrukture građanima nakon završetka radova biti nevidljiv, njezina funkcionalnost trebala bi imati dugoročan utjecaj na kvalitetu odvodnje i zaštitu okoliša splitskog područja.